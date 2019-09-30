Kritik Güvenlik Açıkları Milyonlarca Kişiyi Tehlikeye Attı

Güvenlik açıkları hakkında yapılan uyarılara rağmen bu konudaki problemler katlanarak artıyor. Neredeyse her işimizi internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz günümüz dünyasında, güvenlik en önemli sorunlardan bir tanesi oluyor. İşte haberimizin detayları

Budan kısa bir süre önce güvenlik tehtidi daha çok bireyler veya bazı gruplar için geçerliydi. Zaman ilerledikçe güvenlik açıkları devletler için de geçerli olmaya başladı. Hatta devletler bile kendi aralarında internet saldırıları başlattılar. Şu anda genel olarak kişisel internet saldırıları gerçekleştiriliyor.

Kritik Güvenlik Açıkları ABD'de 5 Milyon Kişiyi Etkiledi

ABD'de 'DoorDash' isimli bir internet sitesi bunun son kurbanlarından oldu. ABD'de dışarıdan yemek getirmek istemeyen ve eve sipariş eden kişilerin kullandığı bu web sitesi, bilgisayar korsanlarının güvenlik açığını yakalaması sonucunda zor zamanlar yaşadı.

Bu web sitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kullanıcıların çeşitli temel bilgileri çalındı. Ayrıca birçok kullanıcının kart numarası da bilgisayar korsanlarının eline geçti. Kuruluş kartın arkasında yer alan güvenlik kodunun ise hiçbir kartta ele geçirilemediğini ifade etti.

Kullanıcıların internet sitesi üzerinden kart bilgilerini kullanarak yaptıkları alışverişler, bu örnek üzerinden değerlendirilirse pek güvenli değil. Her ne kadar çok ciddi kart güvenliği sistemleri kullanılsa bile, yine de bilgisayar korsanları bunu devre dışı bırakmanın yolunu buluyor. Peki sizce internette gezinirken güvende miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.