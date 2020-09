İşte Krizden Etkilenmemesi Beklenen On Meslek

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana hayatımızda önemli bir yere sahip olan yeni tip koronavirüs dünya genelinde milyarlarca insanı derinden etkiledi ve ekonomilerde ciddi bir durgunluk yarattı. Tabii bu süreçte yine dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan işsiz kaldı ve bu noktada yapılan yeni araştırmalarla birlikte önümüzdeki on sene boyunca krizden etkilenmemesi beklenen on meslek belli oldu.

Finance in Bold tarafından yapılan yeni araştırmada pandemi süresince hemen her sektörün ufak ya da ağır hasarlar aldığı ve bu durumdan etkilendiği belirtildi. Yine de bazı alanlar diğerlerinden çok daha ufak hasarlar ile sıyrılmayı başarabildi ve buradan yola çıkarak derlenen 'Gelecek On Yılda Resesyona Dayanıklı 10 İş Alanı ve Kariyer' isimli rapor merak edilen bazı detayları bizlere sunuyor.

Hangi Meslekler Covid-19 Krizinden Etkilenmeyecek?

İşte önümüzdeki on sene boyunca krizden etkilenmemesi beklenen meslekler!

Sağlık Uzmanları

Yaşlı Bakım Uzmanları

Kolluk Kuvvetleri

Teslimat Görevlileri

Toplu Taşıma Çalışanları

Muhasebeciler

Kamu Hizmeti Görevlileri

Veterinerler

Sosyal Hizmet Uzmanları

Cenaze Hizmeti Görevlileri

Finance in Bold'un araştırmasındaki açıklamalar ise şu şekilde:

"2008 resesyonu sırasında Amerikalıların yüzde 10'undan fazlasının işsiz kaldığını biliyor musunuz? Bugün, devam eden Covid-19 salgını nedeni ile durum daha da kötü. Global News'e göre Amerika'daki işsizlik oranı nisan ayında Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 14,7'ye ulaştı. Gerçek şu ki ekonomik durgunluk sırasında çok ama çok az iş alanı hasarsız kalabiliyor ancak birkaç iş alanı ya da meslek diğer pek çoğundan önemli ölçüde daha az etkileniyor. Önümüzdeki on yılı dikkate alarak göz önünde bulundurmanız gereken on meslek ise şu şekilde:"

