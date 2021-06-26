Kronik Stres Belirtileri Alzheimer'la İlişkili Olabilir

Bilim insanlarına göre kronik stres belirtileri ile Alzheimer arasında güçlü bir bağ olabilir. Alzheimer hastalığı ile ilgili en büyük sorunların başında şu an hastalıkla ilgili tam olarak bilinmeyen çok fazla şeyin olması geliyor. Öyle ki hastalık hakkında yapılan çalışmalarla her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşılıyor. Yeni çalışma da devamlı stresli olmanın arkasında Alzheimer'ın olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacıların yaptığı çalışma, beynin iki bölümünü böbreklerin hemen üzerinde yer alan bezlerle birbirine bağlayan HPA aksına odaklanıyor. HPA aksı, çeşitli biyolojik süreçleri kontrol ederek stres seviyesini kontrol altına tutmaya yardımcı oluyor.

Önceki çalışmaları inceleyen araştırmacılar, kronik stresin Alzheimer ile giderek nasıl daha fazla ilişki içerisine girdiğine ışık tutuyor. Bu da yaşamın erken safhalarında stres seviyesini yönetmenin daha sonra nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar) geliştirme riskini azaltmanın etkili bir yolu olabileceğini gösteriyor.

Kronik Stres Belirtileri, Alzheimer'ın İşaretçisi mi?

Avustralya'daki Curtin Üniversitesinden Moleküler Genetik Uzmanı David Groth devamlı stresin insan vücudunda birçok etkisi olduğunu söyledi. Groth'a göre kronik strese maruz kalmak ile vücudun strese olan reaksiyonunu etkileyen yollarla çok yakın bir bağlantısı var.

HPA aksının en önemli görevi, steroid hormonu kortizolün salınımını düzenlemek. Stres seviyesi ne kadar yüksek ise o kadar fazla kortizol salınır. Glukokortikoid hormonlar olarak bilinen bir grubun parçası olan hormon, kan şekerinin yükselmesine ve bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olur.

HPA aksının bozulması ve bunun ardından kortizol seviyelerinde meydana gelen artışlara Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerde çok sık rastlanır. Bilim insanlarının bunun neden olduğuna ilişkin şu an verebileceği bir cevabı yok.

Araştırmacılar, HPA aksını etkileyen genetik faktörlerin Alzheimer gibi hastalıklarda görülen beyin iltihabını da etkileyebileceğini ileri sürdü. Groth'a göre söz konusu genetik faktörlerin beynin bağışıklık sistemine büyük olumsuz etkileri olabilir. Groth, bunun beynin doğal sürecinde bir bozulmanın meydana gelmesine yol açabileceğini ve bunun da bunama riskini arttıracağını söyledi.

Alzheimer hakkında şu an bilinenlerden biri, bazı belirtilerinin seneler öncesinden ortaya çıkmaya başlaması. Yeni araştırma ile elde edilen bilgi ise bilim insanlarına hastalığın gelişimini durdurmalarına veya buna yönelik çözümler geliştirmelerine yardımcı olabilir.