Krup Hastalığı Hızla Yayılıyor: COVID-19 ile Karıştırılıyor!

Krup hastalığı hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Hastalığın koronavirüs ile aynı belirtilere sahip olması endişeye neden oluyor. Peki, Krup nedir, neden olur, belirtileri neler, bulaşıcı mı, tedavisi nedir? Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Krup Hastalığı Belirtileri Neler, Neden Olur, Bulaşıcı mı, Tedavisi Nedir?

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın köşe yazısına göre Krup hastalığı hızla yayılmaya başladı. Söz konusu hastalık, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük belirtilerine sahip olması nedeni ile koronavirüsle karıştırılıyor.

Üst solunum yolu hastalıklarının genellikle ateş, iştahsızlık, baş-boğaz ağrısı, kulakta tıkanma hissi, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, halsizlik, kas eklem ağrıları gibi şikâyetlerle seyrettiğini ifade eden Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, Krup'un da aslında COVID-19 gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıkladı.

Krup'un ses tellerinin hemen altında soğuk algınlığının devamı şeklinde ödem olarak ortaya çıktığını ifade eden Dr. Göktürk, buna bağlı olarak da nefes alma esnasında bir solunum güçlüğünün yaşandığını ifade etti.

Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk, "Hastalığın en tipik bulgusu havlar biçimde boğuk bir öksürük, geceleri daha da belirginleşen soluk darlığıdır. Buna halk arasında ‘köpek öksürüğü’ de denir" şeklinde konuştu. Gürültülü, kolay kesilmeyen bir öksürük olduğunun altını çizen Dr. Göktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle 3 ay-6 yaş aralığındaki çocukları tutar. Kreş, yuva, okul gibi kalabalık ortamlarda öpme, yakın pozisyonda konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan damlacıklardaki virüslerin, ağız ve burundan alınmasıyla kolaylıkla bulaşır."

Normalde özel bir laboratuvar testi veya test yapılmaksızın muayeneyle Krup tanısı konulduğunu fakat belirtilerin Delta ve Delta Plus varyantlarının semptomları (boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük) ile neredeyse aynı olduğunu belirten Dr. Göktürk, bu semptomlarla baş vuran tüm hastalara PCR testi yaptıklarını söyledi.

Test sonucu negatif çıktığı takdirde Krup tedavisine başladıklarını beliten Dr. Göktürk, soğuk buhar uygulanması, bol ılık sıvı içilmesi, yüksek ateş varsa ateş düşürücünün verilmesini önerdiklerini söyledi ve şu şekilde devam etti: