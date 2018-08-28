KSI ile Logan Paul Arasındaki Boks Maçından Çılgın Hasılat

YouTube aleminin popüler simaları KSI ve Logan Paul’u karşı karşıya getiren boks maçı beraberlikle sonuçlanmış olabilir, ancak bu görkemli etkinlik her iki ismin de banka bakiyelerini bir hayli doldurmuşa benziyor.

Times’a göre, Cumartesi gecesi Manchester Arena’da düzenlenen boks maçında yaklaşık 20 bin biletli taraftar vardı. Dev organizasyonu yalnızca maça giden taraftarlar izlemedi elbette.

Ringe yumruklar konuşurken, sosyal medya da tam anlamıyla yanıp tutuştu. Periscope’da 70 bin, Twitch’te ise 1 milyonu aşkın kişi mücadeleyi canlı olarak -aynı zamanda korsan olarak- takip etti. Maçın resmi olarak yayınlandığı tek platform olan YouTube’da ise yaklaşık 773 bin izleyici vardı, ancak YouTube üzerinden izleyen kullanıcıların 10 dolar (60 TL) gibi bir ücret ödediklerini söylemeden geçmeyelim. Yaklaşık 20 bin kişinin salondan takip ettiği maçın biletleri de ortalama 135 sterlin’den satıldı.

Business Insider , tüm veriler ışığında KSI ve Logan Paul arasındaki boks maçından 11 milyon dolar gibi bir gelir elde edildiğini açıkladı. Haberde, bu rakamın 3,5 milyon dolarının bilet satışlarından, 7.7 milyon dolarının ise YouTube’dan geldiği belirtildi. Tabii ortaya çıkan toplam hasılata, reklam gelirleri ve ürün satışları gibi alanlardan elde edilen gelirler dahil edilmedi. Nitekim pazarlama tarafı da eklendiğinde bu rakamın önemli oranda artacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Her iki YouTuber’ın da profesyonel boksörler olmadıklarını düşündüğümüzde, elde edilen gelir tam anlamıyla muazzam. Öyle ki, boks dünyasının iki dev ismi Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko’yu karşı karşıya getiren Wembley’deki maçın bilet satışlarından 8 milyon sterlin elde edilmişti. Ayrıca Logan Paul ile KSI arasındaki maç, tarihte bir ABD'li boksör ile bir İngiliz boksörün yaptığı bütün maçlardan fazla izlendi.

YouTube fenomenleri, en geç Şubat 2019’a kadar bir kez daha karşılaşacaklar. ABD’de düzenlenmesi beklenen organizasyonun ilk maçtan çok daha fazla hasılat toplayacağı tahmin ediliyor.