Kuantum İnternet Dönemine Hazır Olun!

British Columbia Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, Nature'da yayınlanan bir bilimsel makalede kuantum internetin kurulabilmesi için önemli bir atılım keşfettiklerini açıkladı.

Evrenin en gariip çalışma mekanizmalarından biri olan kuantum dünyası, içinde hala büyük bir sır taşıyor. Fakat araştırmacılar kuantum fiziğini tam olarak anlayamasa da onu teknoloji lehine kullanabiliyor. Hesaplama kapasitesiyle öne çıkan kuantum bilgisayarlar çoktan icat edilmişti. Bu sefer de kuantum haberleşme sayesinde yüksek hızlı ve kablosuz internet hatlarının kurulabileceği düşünülüyor.

Haberleşme Teknolojilerinde Devrim Yaratabilir!

Kuantum dünyası içinde barındırdığı rastgelelik ile öne çıkıyor. Gözlemlediğimiz dünyada bir şeyler için "var" ya da "yok", "açık" ya da "kapalı" diyebiliyoruz. Haliyle işlem ve bilgi depolama kapasitemiz tamamen bu iki olasılık üzerine kurulu. Fakat kuantum dünyasında nesneler aynı anda hem açık hem de kapalı olabiliyor. Bu duruma süperpozisyon ilkesi adı veriliyor.

Kuantum parçacıkların rastgele davranış şemaları üzerine oturtulan kuantum hesaplama yöntemi, klasik bir ve sıfırlar ile çalışan silikon bazlı çip teknolojisinin aksine işlemlerin ikiden fazla olasılık üzerinde yapılabilmesini sağlıyor. Kuantum hesaplamanın birimi bildiğimiz bit yerine "kübit" olarak adlandırılıyor.

Yeni yapılan bir keşfe göre silikondaki belirli bir ışıldama kusuru olan T merkezlerinin, kübitler arasında fotonik bağlantı sağlayabileceği öğrenildi. Buna göre fiber iletişim ağları ve telekom ağ ekipmanlarının kullandığı aynı dalga boyunu yayabilecek olan T merkezi ışımaları, kuantum bilgisayarlar arasında iletişimi kurabilir. İletişimin geliştirilmesi ise kuantum internetin önünün açılmasıyla sonuçlanacak.

Geleceğin teknolojisi olarak düşünülen kuantum hesaplama alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nvidia gibi çoğu büyük teknoloji firması kuantum hesaplama ve haberleşme alanına yatırımlar yapmaya başladı. Teknoloji firmaları çiplerde teorik olarak en küçük boyut olan 1 nanometreye gitgide yaklaşırken gelcekte yeni bir teknolojik atılım için kuantum dünyasına ihtiyacımız olacak gibi duruyor.