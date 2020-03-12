Küçük Gezegenlerin Keşfini Kolaylaştıracak Yeni Teknik

Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalarını sürdüren astronomlar, DES adı verilen tekniği kullanarak 300 kadar yeni trans-Neptunian (TNO) gezegen keşfetmeyi başardılar. TNO, çevresindeki döndükleri yıldızdan oldukça uzakta kalan ve çok küçük boyuttaki gezegenleri tanımlamak için kullanılan bir terimdi.

Pennsylvania Üniversitesinde görevlerini sürdüren araştırmacılar, TNO denilen küçük gezegenleri bulmakta kullandıkları yeni tekniğin, kendilerinden sonraki araştırmalar için ön açıcı olduğunun altını çizdiler. Hatta Güneş Sistemi içerisinde yer aldığı iddia edilen Dokuzuncu Gezegen araştırmalarının da bu teknikle sürdürülebileceği belirtildi. DES ile aslında karanlık enerji araştırılıyor ve evrenin büyüme hızına göre çıkarımlar yapılıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca toplanan verileri inceleyen bilim insanları, en sonunda gözlemlenemeyen gezegenleri, dataları işleyerek bulabileceklerini gördüler.

DES (Dark Energy Survey) aslında gezegen keşfi için tasarlanan bir sistem değildi, gördüğünüz gibi. Fakat bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında Neptün'den sonraki gözlemler için kullanılabilecek bir sistem olduğu gün yüzüne çıkarılmıştı. DES ile bilim insanları asıl olarak süper novaları ve galaksileri gözlemliyorlardı. Hareketleri gözlemlemek üzere tasarlanan sistem, doğru kullanıldığında gezegen gözlemcisine de dönüşebiliyordu.

Böylece üniversitedeki bilim insanları, DES ile altı yıl boyunca toplanan verileri ele aldılar ve her bir noktayı ayrı ayrı incelediler. Ardından bu noktaların hareketlerine göre hangilerinin gezegen olabileceğini ortaya çıkaran bir teknik geliştirdiler. Geliştirilen tekniğin, düzgün şekilde çalıştığı anlaşıldıktan sonra ise bunu yayınlama kararı aldılar.