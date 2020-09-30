Kullan At Maskenin Ömrünü Uzatan Sıvı Geliştirildi

Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren Nanoen Araştırma ve Geliştirme ekibi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir teknoloji geliştirdi. Nanodis olarak adlandırılan sıvı; telefon, kullan at maske, bilgisayar gibi yüzeylerdeki bakteri, mikrop ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ederek günlerce koruma sağlayabiliyor. Antalya Teknokent'te geliştirilen Nanodis ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Nanodis, Kullan At Maskeleri Daha Uzun Ömürlü Yapıyor

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Murat Akarsu, Doç. Dr. Esin Akarsu, öğretim görevlisi Dr. Ömer Kesmez ve lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'un yer aldığı ekip, antimikrobiyal özelliğine sahip olan sıvı ürünleri inceleme altına aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğinde test edilen sıvı hakkında açıklamalarda bulunan ekip, kendi ürünlerindeki antimikrobiyal etkinin rakip ürünlerin sahip olduğu antimikrobiyal etkiden çok daha iyi sonuçlar verdiğini ifade etti. Ekip tarafından geliştirilen Nanodis isimli sıvı, bilgisayar ve röntgen gibi cihazların yüzeyindeki bakteri, mikrop ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok etti. Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç geliştirilen sıvıya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: