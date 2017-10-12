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Kullandığımız Telefonlar Birçok Hastalık Barındırıyor Olabilir!

Kullandığımız Telefonlar Birçok Hastalık Barındırıyor Olabilir!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Yapılan araştırmalar, tuvalette telefon kullananların oranının yüzde 90’ı bulduğunu gösteriyor. Fakat bilim insanları, başta tuvalette telefon kullanımı olmak üzere dikkat edilmesi gereken birçok hijyen uyarısı yaptı. İşte dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar.

Ev Hijyeni Uluslararası Bilimsel Forumu Profesörü Sally Bloomfield, evlerdeki en pis alanların genelde klozetler ve yerler olduğunu söylüyor. İnsanların bunun farkında olarak bu noktalara dokunmadığını, bu nedenle devamlı temas halinde olunan noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bloomfield, “Grip virüsü dışarıda birkaç dakika içinde ölebilir fakat norovirüs saatlerce, hatta kuru zeminde günlerce yaşayabilir"  diyerek, en önemli noktanın el yıkama alışkanlığı edinmek ve telefon gibi sürekli kullandığımız cihazları temiz tutmak olduğunu belirtti.

Gün içinde telefonlarımızla saatlerce vakit geçiriyoruz. Öyle ki, bulunduğumuz her ortamda telefonlarımızı vücudumuzdan bir parçaymış gibi eksik etmiyoruz. Uzmanlar, telefonla en çok vakit geçirilen yerlerin başında tuvaletler olduğunu söylüyor. Hatta yapılan bir araştırmaya göre, tuvalette telefon kullananların oranı yüzde 90’ı buluyor.

Londra Metropolitan Üniversitesi mikrobiyoloğu Doktor Paul Matewele, tuvaleti kullanmamız ile ellerimizi yıkamamız arasındaki zaman diliminde telefonlara dokunmanın hiç de iyi bir fikir olmadığına dikkat çekiyor.

Matewele, “Klozetler, kapı kolları, lavabolar ve musluklar; idrar yolları enfeksiyonlarına ve bağırsak hastalıklarına neden olabilecek 'Escherichia coli' ve ishale sebep olan 'Clostridium difficile' gibi mikroplarla dolu” dedi.

Matewele, cep telefonları aracılığıyla bulaşan mikroplardan kaçınmak için, ellerimizi devamlı yıkamayı ve telefonlarımızı anti bakteriyel bezlerle silmemizi öneriyor.

Dr. Matewele'den ofisindeki en kirli yerleri tespit etmesi istendiğinde ise bu yerleri; telefon, klavye, fotokopi düğmesi, buzdolabı kapısı ve su sebili olarak gösterdi.

Uzmanlar, etrafımızdaki virüslerden korunmak için çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Zira, hem evimizde hem de dışarda sağlığımızı tehdit eden birçok etken bulunuyor. Bu nedenle yukardaki uyarıları gözardı etmemenizi ve günlük hayatınızda uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

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