Kullanıcı Verilerini İzleme Konusunda Google Birinci Sırada Geliyor

Kullanıcı verilerini toplama ve üçüncü taraf şirketlere satma, internetin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. İnternet kullanıcısının dünyanın neresinde olduğu fark etmeksizin özel verileri belirli amaçlarla toplanıyor. Kullanıcı verilerini izleme konusunda faaliyetlerini sürdüren şirketler arasında ise kullanıcıların hemen hemen her gün hizmetlerini kullandığı şirketler yer alıyor. Bu listenin ilk sırasında tahmin edilebileceği üzere Google bulunuyor.

Kullanıcı Verilerini İzleme Konusunda Şirketlerin Durumu

Her gün sayısız internet kullanıcısı web üzerinde gezinirken farkında bile olmadan özel verilerini şirketlerle paylaşıyor. Kullanıcıların internetteki faaliyetleri Google, Facebook, Amazon ve diğer teknoloji devleri tarafından takip altına alınıyor. Veri takip o kadar yaygın bir hale geldi ki kullanıcıların söz konusu durumdan kaçınması artık imkansız olarak görülüyor. İnsanların ziyarette bulunduğu her web sitesinde artık hareketlerinin takip edilmesine olanak sağlayan araçlar yer alıyor. Web siteleri, kullanıcılardan elde edilen verilerle ayrıntılı bir kullanıcı profili dahi oluşturabiliyor.

Büyük şirketler, kullanıcı verilerinin toplamasının altında yatan amacın reklamverenlerin hedef kitlesine daha basit bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Büyük veya küçük şirketlerin pazarlama ekibi, internete yön veren büyük şirketlere reklam verirken hedef kitlesine ulaşacağının garantisinin olduğunu bilerek hareket ediyor. Ghostery tarafından paylaşılan son rapor, işlerin gerçekten de ne kadar kötü bir durumda olduğuna dair bazı şoke edici sayılar sunuyor.

“Tracking The Trackers 2020” olarak adlandırılan rapor, web sitelerinin izleme konusunda ne kadar iyi bir durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Ghostery, raporun kullanıcıların çevrim içi deneyimlerinden yararlanılarak hazırlandığını belirtiyor. Bu rapor ilk olarak 2017’de yayımlandı ve son üç yıl içinde bazı önemli değişiklikler meydana geldi. Perşembe günü yayımlanan bu rapor, 1,96 milyar web sayfasının topladığı kullanıcı verilerini içeriyor.

Paylaşılan rapora göre tüm web sitelerinin yüzde 80,3’ünde Google’ın kullanıcı verilerini takip etme erişimi bulunuyor. Bir önceki raporda Facebook ikinci sırada yer alıyordu fakat izleme konusunda Amazon bir atılım yaparak Facebook’un önüne geçti. Son duruma göre Amazon’un şu anda tüm web sitelerinin yüzde 29,4’üne erişimi bulunuyor. Paylaşılan rapora göre şirketlerin durumu şu şekilde: