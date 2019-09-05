Kullanıcılar Basit Şifreler İle Güvenliklerini Riske Atmaya Devam Ediyor

İnternet kullanıcıları son zamanlarda güvenlik konusunda daha bilinçli olmaya başladı. Ancak Çin'de kullanılan GPS programından elde edilen veriler, basit şifre kullanımının halen devam ettiğini gösteriyor.

Güvenlik şirketi Avast'ın yaptığı araştırma, yurt dışında çocuk ve yaşlıların takibinde sıklıkla kullanılan GPS izleyicilerin saldırıya açık bir konumda olduğunu işaret ediyor. Ne olduğunu bilmeyenler için 25 ila 50 dolar arasında fiyatlarla satılan bu cihazlar, bir kolye yapılabilecek ya da cebe koyulabilecek kadar küçük yapıda bir izleme cihazı. Modele göre kamera ve mikrofonun da bulunabildiği bu cihazlar çocukları, yaşlıları veya evcil hayvanları güvende tutmak için yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Avast tarafından yapılan araştırmaya göre Çin'de popüler olarak tercih edilen üreticilerden birisinin modellerinde, büyük bir güvenlik açığı bulundu. Avast Tehdit Merkezi'ndeki araştırmacılar, her modeldeki kimlik numaralarının Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği'ne ya da IMEI'ye dayandığını keşfetti. Bundan daha kötüsü ise üretim sırasındaki tüm modellere atanan varsayılan şifrenin '123456' olarak ayarlandığı görüldü. Cihazını bu şekilde kullanan 600,000 kullanıcının tespit edildiği araştırma, kişilerin şifre değişikliği için yeterince endişe yaşamadığını gösterdi.

Peki ne olabilir? Aynı ağa bağlı olan saldırganlar konum verilerini izleyebilir ve sonuçları değiştirebilir. Korsanlar, belirli bir hesap için kullanılan telefon numarasını görebilir ve hatta kullanma imkanına sahip olabilir. Kamera ve mikrofona erişim sağlama imkanına da sahip olan saldırganlar, sunucuya ait IP adresi değişikliği ile cihazı kalıcı olarak kontrol edebilir.

Siber saldırganlıkların hızla arttığı ve kişisel verilerin çok önemli olduğu bu dönemde bu tip sorunlarla karşılaşmamak için, cihazınızın parolalarını güçlü kombinasyonlardan oluşturmanızı tavsiye ederiz.