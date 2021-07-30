Kullanıcılar Galaxy Note Serisinin Sona Ermesini İstemiyor

Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama sırasında bu sene içerisinde Galaxy Note 21 olarak adlandırılması beklenen yeni modellerle karşılaşmayacağımızı açıklamıştı. Öte taraftan bu açıklamaların geçtiğimiz dönemlerdeki iddialarla birleşmesi, Galaxy Note serisine son verildiğine yönelik çeşitli endişeler yaratmayı başardı. Görünüşe göre kullanıcılar, Galaxy Note serisinin sona ermesini istemiyor.

Galaxy Note Serisinin Sona Ermesini İstemeyen Kullanıcılar İmza Topluyor!

Hayranlar tarafından Change.org üzerinde başlatılan yeni bir imza kampanyası, şirketin bu sene olmasa dahi önümüzdeki senenin ilk yarısında yeni Galaxy Note modellerini tanıtmasını gerektiğini savunuyor. Nitekim kampanyaya katılan kişiler bir adım daha ileri gidiyor ve gerekirse Galaxy S22 serisinin ertelenmesi gerektiğini düşünüyor.

"Samsung Galaxy Note serisinden akıllı telefonlar, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından seviliyor. Samsung, çip sıkıntısı nedeni ile 2021 yılında yeni Galaxy Note modellerini tanıtmayacağını duyurduğunda ise, oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğradılar."

Konuya yabancı kalanlar için Samsung, bu sene yeni bir Galaxy Note modelini tanıtmayacağını duyurmuştu. Bunun yerine şirket, Galaxy Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor ve üstelik, bu modellere S Pen desteği sağlamayı planlıyor.

Samsung Geri Adım Atacak mı?

Samsung, Galaxy S21 serisinin teorik olarak Galaxy S20 serisinden dahi daha ucuz olması sayesinde satış miktarlarında önemli bir avantaj elde etmişti ve birkaç farklı model sayesinde birkaç farklı bütçe sınıfına hitap etmeyi başarmıştı. Ayrıca Galaxy S21 Ultra'da yer alan S Pen desteği de, Galaxy Note serisini yavaşça askıya alınmasına yönelik önemli bir adım olmuştu.

Şirketin önümüzdeki yılın ilk yarısında Galaxy S22 olarak adlandırılması beklenen modelleri askıya almasını beklemiyoruz. Nitekim Galaxy Note serisinin geleceği de belirsizliğini koruyor diyebiliriz. Yine de konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.