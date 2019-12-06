Kullanıcılar Kişisel Verilerini Satıp Para Kazanmaya Olumlu Bakıyor

Yapılan anketlere göre teknolojiden faydalanan kullanıcılar kişisel verilerini satarak para kazanmaya olumlu şekilde bakıyor.

Önlem Alınıyor, Dahası Değil

TheBestVPN tarafından yapılan anket, kişilerin kişisel veriler ve gizlilik hakkında benimsediği görüşü ortaya koyuyor. Katılımcılara verilerini satmayı düşünüp düşünmedikleri, hangi verilerin daha değerli olduğunu düşündükleri ve verilerini korumak için herhangi bir adım atıp atmadıkları soruldu. 1,002 katılımcı ile yapılan bu anketin sonuçlarının pek de hoş olmadığını söylemek gerekiyor.

Pozitif tarafa bakarsak katılımcıların yüzde 94 oranındaki büyük bir kısmı verilerini korumak için önlemler aldıklarını dile getirdi. Ancak öte taraftan şifreli koruma sağlanan verilerde katılımcıların yalnızca yüzde 48 oranındaki kısmı iki faktörlü kimlik doğrulaması kullandığını belirtti. Bununla birlikte daha da kötüsü yalnızca yüzde 18 oranındaki kesim şifreli mesajlaşma servislerini kullanıyor.

Kullanıcıların en değer verdiği veriler kimlik bilgileri ve bankacılık verileri iken; kişisel bilgiler, adres bilgileri, biyolojik imzalar, konum verileri ve dahası çok daha geri planda kaldı.

Verileri Satmakta Sakınca Görülmüyor

Tüm bunlar bir kenara, ankete katılan kişiler gelir elde etmek için kişisel verilerinin bazılarını gözden çıkarabileceklerini vurguluyor. Örneğin katılımcıların yarısından fazlası aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri satabileceğini belirtti.

Bir Aylık Ödeme Geçmişi (yüzde 61)

(yüzde 61) Mail Adresleri (yüzde 59,3)

(yüzde 59,3) Bir Yıllık Ödeme Geçmişi (yüzde 56,3)

(yüzde 56,3) Doğum Günü Bilgisi (yüzde 55,6)

(yüzde 55,6) Telefon Numarası (yüzde 52,6)

(yüzde 52,6) Bir Aylık Konum Geçmişi (yüzde 52,5)

(yüzde 52,5) Bir Aylık Arama Geçmişi (yüzde 51,7)

Bununla birlikte katılımcıların bazılar daha da ileri giderekn IP adresi bilgilerini (yüzde 41,6), kimlik bilgilerini (yüzde 26,7), parmak izi örneklerini (yüzde 23,7) ve dahasını paylaşabileceğini ima etti. Yani ankete katılan her dört kişiden birisi, parmak izini veya kimlik bilgilerini satmak için hazır.

Bununla birlikte sosyal güvenlik numarasını satmak isteyebilecek kişilerin ortalama beklentisi ise 10,000 dolar seviyesinde. Aslında iyi para. Yine de bu verilerin gizliliğin önemini kavramanız gerektiğini ve gideceklerin getirilerin yanında dağ gibi olabileceğini belirtmek gerek