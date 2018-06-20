Kullanıcılar Marka Uygulamalarını Sevmiyor

Günümüzdeki reklamcılık anlayışında mobil uygulamaların yeri çok büyük. Her marka kendine ait bir uygulama oluşturup kullanıcılara paylaşmaya çalışıyor. Yani önceden mail veya SMS ile kullanıcılara ulaşmaya çalışan firmalar, şimdilerde mobil uygulamalara yönelmiş durumda.

Şu anda Play Store veya App Store gibi mağazaların içerisinde onlarca sayıda markanın çeşitli uygulaması yer alıyor. Kimi uygulamalarda özel indirimler yer alıyorken kimisinde ise kullanıcı bilgilendirilmek isteniyor. Ancak bu uygulamaların kullanımları sayesinde firmalar da ücretsiz bir şekilde reklam yapmış oluyorlar.

WillowTree isimli bir mobil uygulama geliştirme şirketi ise konu hakkında araştırma yapıp, araştırma sonuçlarını kullanıcılarla paylaştı. Marka uygulamaları olarak adlandırılan reklam içerikli ve müşteri kazanma uygulamalarının pek de sevilmediğini ifade eden WillowTree, bir marka uygulamasını indiren kullanıcıların yüzde 22’sinin bu uygulamayı hemen telefonundan kaldırdığını dile getirdi.

Bir uygulamayı telefondan sildirmeyen en önemli etkenin ise kullanıcıya bir şeyler vadediyor olması. Örneğin; Regal Cinemas isimli uygulama sayesinde kullanıcılar sinema indirimleri kazanabiliyor. Böylelikle uygulamayı kullanmak için bir sebep doğuyor ve aynı şekilde marka ücretsiz olarak reklamını yapmış oluyor.

Kullanıcılara fırsat sunmak yerine sadece kampanyalardan haberdar eden uygulamalar ise pek fazla tercih edilmedikleri gibi uygulama marketleri üzerinde düşük değerlendirme puanlarına maruz kalıyorlar.