Kullanıcılar Micro SD Kart Kullanmaya Devam Ediyor

Son zamanlarda akıllı telefon sektöründe hızla büyüyen depolama birimi seçeneklerine denk gelmeye başladık. Nitekim 1 TB'a kadar uzanan yüksek depolama alanları, uygun fiyatlı akıllı telefonlarda dahi 128 GB olarak standartlaşmaya başladı. Bununla birlikte pek çok akıllı telefon üreticisi kullanıcılar için Micro SD Kart seçeneği sunmaya devam ediyor ve görünüşe göre kullanıcılar bu durumdan memnun.

Kullanıcıların Yarısı Micro SD Kart İstiyor!

Yapılan araştırmalara göre akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 55 oranındaki kısmı halen Micro SD Kart kullanmaya devam ediyor. Yani akıllı telefonun kendi depolama alanı ile yetinebilenlerin oranı yüzde 45 gibi gözüküyor ki, burada her iki grubun da kendi içerisinde haklı olduğu söylenebilir.

Bu noktada Micro SD Kart kullanımının devam etmesinde bazı önemli sebeplerin olduğu söylenebilir.

Öncelikle Micro SD içerisinde depolanan veriler, akıllı telefonlarda yaşanabilecek olası sorunlarda dahi korunma eğilimi gösteriyor. Buna ek olarak verileri cihazlar arasında transfer etmek de nispeten daha kolay sayılabilir. Ayrıca Micro SD'lerin son zamanlarda oldukça uygun fiyatlara sahip olması, daha yüksek depolama alanına sahip varyantı satın almaktan daha ucuz bir çözüm olabilir.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz cihazınızın depolama alanından bağımsız harici bir depolama kartı kullanıyor musunuz yoksa sizin için geride mi kaldı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.