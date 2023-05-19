Kullanıcıları Dolandıran ChatGPT Uygulamaları Keşfedildi: İşte Silmeniz Gereken Uygulamalar!
ChatGPT geçtiğimiz gün ilk kez resmî olarak iOS'a gelmiş olsa da şimdiye dek pek çok dolandırıcı ChatGPT uygulamasıyla karşılaşıldı. İşte o uygulamalar!
OpenAI'nin ChatGPT sohbet botu sadece iki ay içinde 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu. Şirket bugün Apple iPhone kullanıcıları için bir uygulama sundu ve yakında bir Android sürümünün de geleceğini söyledi.
Bugüne kadar ise bu teknolojiye bir akıllı telefon üzerinden erişmenin tek yolu Microsoft'un Bing uygulamasını kullanmaktı. Kötü niyetli kişiler bu fırsatı Google Play Store ve Apple App Store'a sahte uygulamalar yüklemek için kullandı.
Siber güvenlik şirketi Sophos, kullanıcıları ChatGPT'nin dil modellerini temel aldıklarını düşünmeleri için kandıran çok sayıda uygulama tespit etti. Uygulamalar kötü amaçlı yazılım değil, yani akıllı telefonlar için zararlı değiller ve yetkisiz erişim elde etmeyi amaçlamıyorlar. Bunlar, aldatıcı bir şekilde aylık veya yıllık aboneliklere kaydolmanızı amaçlayan uygulamalar olarak geçiyorlar.
Sophos, bu uygulamaların uygulama mağazalarına girmek için birçok açıktan yararlandığını söylüyor. Bahsi geçen uygulamaların ücretsiz versiyonları hiçbir işe yaramıyor ve kullanıcıları sürekli reklam bombardımanına tutarak çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak sunulan işlevler için ödeme yapmalarını sağlıyor. Geliştiricileri, bu uygulamaları yasal uygulamalar gibi göstermek için sahte incelemeler yazdırıyor.
Kaldırmanız Gereken ChatGPT Uygulamaları
- Chat GBT: Ask AI Assistant adlı iOS sürümü, üç günlük ücretsiz denemenin bitiminden sonra haftada 6 dolar ve yılda 312 dolara mal oluyor. Geliştiriciler yalnızca Mart ayında 10.000 dolar kazandı.
- Genie: Haftalık 7 dolar, yıllık 70 dolar ödeme istiyor. Nisan ayında 1 milyon dolar kazandı.
- GAI Assistant: Ücretli sürümün haftalık ücreti 6 dolar. Ücretsiz sürümün günlük on girdi sınırı bulunuyor. Mart ayında geliştiricilerine yaklaşık 15.000 dolar kazandırdı.
- AI Chat GBT: Aylık 6,49 euro.
- AI Chat - Chatbot AI Assistant: Bir hafta için 8 dolar ödeme istiyor.
- Genie AI Chatbot: Haftalık 7 dolar veya yıllık 70 dolar abonelik sunuyor. Geçen ay 700.000 dolar gelire sahip oldu.
- AI Chatbot - Open Chat Writer: Aylık 6,99 dolar, yıllık 79,99 dollar ödeme istiyor.
ChatGPT 4 Nasıl Ücretsiz Kullanılır?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren en büyük yeniliklerden birisi yapay zeka oldu. Günümüzde sağlık hizmetleri, navigasyon, e-ticaret, savunma sanayi gibi pek çok alanda yapay zeka robotlarından yararlanılıyor.
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