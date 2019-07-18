Kullanıcıların iPhone’a Bağlılığı Azaldı

Apple kullanıcıları özellikle markaya sadık olmalarıyla bilinir ancak bunun kısmen, Apple’ın müşterilerini kendi ekosistemine hapsetmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Yıllarca Apple uygulamalarını ve servislerini kullandıktan sonra kullanıcıların, Apple ürünlerini kullanmaya devam etmekten başka pek de seçeneği kalmıyor.

Ancak son dönemlerde kullanıcıların iPhone’a bağlılığında büyük bir düşüş olduğu görülüyor ki bu tüm zamanların en büyük düşüşü. BankMyCell’in paylaştığı verilere göre, kullanıcıların iPhone’a bağlılığı Mart 2018’e kıyasla yüzde 15.2 oranında azaldı.

Rapora göre, iPhone takaslarının yüzde 18’inde kullanıcılar bir Samsung telefonuna geçiş yaptı. 2017 yılında yüzde 92 olan toplam kullanıcı sadakati ise yüzde 73’e düştü.

Bu oranlar büyük ölçüde takaslara dayandığı için tüm iPhone kullanıcılarını temsil etmiyor olabilir. Ancak bunun yine de ciddi bir gösterge olduğuna şüphe yok. Kullanıcıların iPhone’lara bağlılıklarını neden yitirmeye başladığı tam olarak bilinmiyor.

Yeni iPhone’ların yüksek fiyatları, kullanıcıların iPhone’larını yükseltmek yerine daha uygun fiyatlı Android telefonlara geçiş yapmasına neden olmuş olabilir. Ayrıca bazı kullanıcılar, Huawei gibi üreticiler telefonlarında daha etkileyici teknolojik özellikler sunarken, Apple’ın daha az yenilikçi olduğunu düşünüyor olabilir.