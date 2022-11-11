Yeni Bir Eklenti, Kullanıcıların Mavi Tik'i Nasıl Aldığını Gösteriyor

Twitter'da mavi tike ulaşmak artık yalnızca 8 dolar, Türkiye fiyatıyla ise 110 TL uzaklıkta ancak bu, Twitter'ın uzun süredir bilinen mavi tik işaretinin insanlarda algısını değiştirdiği anlamına gelmiyor. Peki kimin nasıl ve ne şekilde mavi tike eriştiğini öğrenmenin bir yolu var desek?

Twitter doğrulama rozeti artık iki farklı kategori arasında bölünmüş durumda. Bunlar "hükûmet, haber, eğlence veya belirlenmiş başka bir kategoride dikkate değer" oldukları için resmî olarak doğrulanan hesaplar ve Twitter Blue'ya abone olarak doğrulanan hesaplar.

İki doğrulanmış hesap türü arasındaki farkı, doğrudan profillerine girmeden anlamak oldukça zor. Bu yüzden bir Twitter kullanıcısı bunu çok daha kolay hâle getirmek için bir eklenti oluşturdu.

Mavi Tik'in Hangi Yolla Alındığını Öğrenmek Artık Oldukça Kolay

Eight Dollars adındaki bu yeni eklenti, Twitter'ın standart mavi tik işaretini, bir hesabın "gerçekten doğrulanmış" olup olmadığını veya "doğrulama için ödeme yapıp yapmadığını" belirten iki farklı etiketle değiştiren basit bir tarayıcı eklentisinden ibaret. Eklenti olmadan, bir kullanıcının profiline tıklamanız ve ardından kullanıcının Twitter tarafından doğrulanıp doğrulanmadığını öğrenmek adına mavi tik işaretine dokunmanız gerekiyor ancak Eight Dollars adındaki bu eklenti, bu bilgiyi doğrudan Twitter ana sayfanızda kullanılabilir hâle getiriyor.

Eklenti başlangıçta yalnızca Chrome için mevcuttu ancak Yeni Zelandalı tasarımcı Walter Lim, Firefox'un yanı sıra Microsoft Edge ile de uyumlu hâle getirdiğini ve yapılacaklar listesine Safari'yi de eklediğini söylüyor. Eklenti şu anda yalnızca GitHub'da mevcut ve tarayıcının geliştirici modu kullanılarak manuel olarak yüklenmesi gerekiyor.

Yine de herhangi bir yalan habere veya sahte hesaba maruz kalmamak istiyorsanız bu çabaya değebilir.