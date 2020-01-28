Kullanıcıların Uygulamalar için Yaptığı Harcamalar Açıklandı

Akıllı telefon kullanıcılarının 2019 yılında uygulamalar için ne kadar harcama yaptığı belli oldu. Gelin hep beraber açıklanan rakamlara yakından bakalım.

Mobil Uygulamalar için Ne Kadar Harcandı?

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2019 yılında mobil uygulamalara ne kadar harcandığını açıkladı. Amerika'da yaşayan ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanan vatandaşların mağazada yer alan 100 uygulamanın abonelik sistemine 3,6 milyar dolar para harcadı. Google Play Store'da da bu rakamın 1.1 milyar dolar olduğu duyuruldu. Mobil uygulamaları isimleri malesef açıklanmadı.

iOS tarafında en çok YouTube'dan gelir edildiği Android tarafında ise Pandora'dan gelir elde edildiği bilgisi paylaşıldı. Mobil uygulama şirketleri kullanıcıların ihtiyaçlarına göre, uygulamalarını geliştirmeye devam etmekte. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda Türkiye'de en çok kullanılan 5 mobil uygulamanın sırası ile WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Google Haritalar olduğu açıklanmıştı.

Sizler en çok hangi mobil uygulamada para harcadınız? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!