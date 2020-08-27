Kullanmadığınız Chrome Sekmeleri Telefon Bataryasını Tüketmeyecek

Google, kullanıcı üretkenliğini artırmak ve göz atma deneyimini daha hızlı hale getirmek amacıyla Chrome tarayıcısına birkaç yenilik sunuyor. Chrome'daki yeni güncelleme kapsamında kullanmadığınız Chrome sekmeleri artık pil kullanımına etki etmeyecek.

Google, Chrome'un sekmelerini ve yeni sekme gruplarının kullanımını daha kolay ve daha hızlı hale getiriyor. Yüzde 10'a kadar daha hızlı sayfa yüklemesi sağlayacak yeni Chrome, boşta duran arka plan sekmelerinin etkisini azaltarak bataryada iyileştirmeler vaat ediyor.

Chrome'un bu yeni özelliği aynı anda birçok sekmeyi açan ve tarayıcılarında düzenli olarak çalışan Chrome kullanıcılarının endişelerini giderecek diye düşünülüyor.

Chrome'daki sekmelerini gruplandırarak çalışın

Chrome'daki pil performansı haricinde Google, gruplandırılmış sekmeleri de duyurdu. Bu özellik kullanıcıların projelerini, görevlerini, uygulamalarını ve diğer çevrimiçi araştırmalarını düzenlemek için açık sekmelerini gruplandırmalarına izin veriyor.

Ayrıca Chrome kullanıcıların sekme gruplarını daraltmasına veya genişletmesine olanak sağlayacak, böylece aynı anda kullanmanız gereken sekmelere daha fazla odaklanabilirsiniz.

Chrome'da basitleştirilmiş URL ile ekosistem genişliyor

Google Chrome güncellemesinin son parçası olarak Android kullanıcıları, bağlantıları kopyalamayı ve diğer cihazlara paylaşmayı kolaylaştırmak için basitleştirilmiş URL paylaşımına sahip olacaklar.

Bu URL yardımıyla sayfayı yazdırabilir ve hatta taramak veya indirmek için QR kodu oluşturabilirler. Tüm bu yeni güncellemelerin Windows ve Android için Google Chrome'a sunulduğunu hatırlatalım.