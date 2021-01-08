Kullanılmış Akıllı Telefon Satışları 2020'de Rekor Kırdı! İşte Sebebi

Kullanılmış akıllı telefon satışları 2020'de rekor seviyeye ulaştı. Sadece bu yıl dünya genelinde 225 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı sağlanırken, kullanılmış veya yenilenmiş telefon pazarı günden güne büyüyor. Peki ya kullanıcılar neden kullanılmış telefonlara yöneliyor?

Hem yenilenmiş hem de kullanılmış akıllı telefonların küresel sevkiyatının, 2024'te 65 milyar dolarlık piyasa değeri ile 351,6 milyon birime ulaşması bekleniyor. Yeni yayınlanan bir IDC raporuna göre 2019'dan 2024'e bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 11,2 seviyesine çıkacak.

2020 yılı için kullanılmış akıllı telefon gönderilerinin 225,4 milyon adede ulaştığı aktarıldı. Bu, 2019'da sevk edilen 206,5 milyon birime kıyasla yüzde 9,2'lik bir artışı temsil ediyor.

IDC Araştırma Müdürü Anthony Scarsella, "Yeni akıllı telefon pazarındaki son düşüşlerin yanı sıra önümüzdeki birkaç yıl içinde telefon satışlarında minimum büyüme yaşanması bekleniyor. Kullanılmış akıllı telefon pazarı ise dünyanın hiçbir bölgesinde yavaşlama belirtisi göstermiyor" ifadelerini kullandı.

"Yenilenmiş ve kullanılmış cihazlar, akıllı telefon satın alırken tasarruf etmek isteyen tüketicilere ve işletmelere uygun maliyetli alternatifler sunmaya devam ediyor" şeklinde konuşan Scarsella, geçtiğimiz yıl boyunca takas programlarında ve kullanılmış telefonların ortalama satış rakamlarında hızlı bir büyüme yaşandığını dile getirdi.

Kullanılmış akıllı telefon satışları 2020'de neden arttı?

IDC raporunda ayrıca Apple, Samsung ve Huawei gibi satıcıların "agresif" takas teklifleriyle kullanıcılara hitap etmeye çalıştıkları, ancak kullanıcıların buna yanaşmadığı işaret edildi. Kullanıcıların genellikle operatör bazlı takaslara yöneldiği aktarıldı. (Bu takaslarda telekomünikasyon şirketleri, tüketicilerin eski cihazlarını yükseltmelerini sağlamak için paketle birlikte yeni telefon sunuyor.)

2020 hacmi beklendiği kadar büyük olmasa da kullanlmış telefon pazarı, IDC'nin akıllı telefonlar için yüzde 6,4 düşüş beklediği yeni pazara kıyasla başarılı olmuş durumda.

IDC Araştırma Müdürü Scarsella, "Kullanıcılar, akıllı telefon satın alırken tasarruf etmek istiyor. Satıcıların normalde var olmadıkları pazarlarda uygun fiyatlı yenilenmiş cihazları sunmaları, bu markaların hizmet ve aksesuar ekosistemlerini büyütmelerine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

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Peki ya siz kullanılmış veya yenilenmiş telefonların bu kadar fazla satması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni akıllı telefonların fiyatları gerçekten pahalı mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!