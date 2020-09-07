Kullanmadığınız GB'ları Ücretsiz Transfer Edin!

Turkcell geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuru ile birlikte yeni servisi Turkcell Biz hakkında bazı detayları açıkladı. Kullanıcıların ailesi, dostları ve sevdikleri ile pek çok fırsattan yararlanabildiği Turkcell Biz, pek çok noktada işinize yarayabilir. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Turkcell Biz ile Ücretsiz İnternet Transferi

Turkcell Biz temel olarak ekip tabanlı fırsat sistemi olarak tanımlayabileceğimiz bir servis.

Turkcell Biz'i kullanabilmek için öncelikle en az iki, en fazla ise beş kişiden oluşan bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Tamamı ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu işlemlerde herhangi bir tarife ya da paket değişikliğine de ihtiyaç duymuyorsunuz. Peki bu platformdaki kullanıcılar hangi fırsatları elde ediyor?

- Ücretsiz GB Transferi: Ana paketinizde yer alan ve kullanmadığınız GB'ları ekibinizde yer alan diğer üyelere ücretsiz bir şekilde transfer edebilirsiniz.

- Yeni Müşterilerde İndirim: Turkcell'e davet ettiğiniz kişiler operatör değiştirip Turkcell'e geldiklerinde ana paketinizde 12 ay boyunca yüzde 10 oranında indirim tanımlanıyor.

- Sınırsız Konuşma: Ekibinizde yer alan kişilerle tamamen ücretsiz bir şekilde iletişim kurun.

- Genç Üyelere GB: Ekipte yer alan 25 yaşın altındaki üyelere ayda 2 GB internet hediye ediliyor.

- Büyüklere Akıllı Fatura: Ekipte yer alan 65 yaşın üstündeki üyelere ücretsiz Akıllı Fatura tanımlanıyor.

- Uygun Fiyatlı Fiber İnternet: Turkcell Biz ekibine özel uygun fiyatlı ev interneti fırsatları sunuluyor.

Merak Edilen Koşullar

Turkcell Biz ilginizi çekti ise daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada platformdaki merak edilen diğer koşulları da hemen aşağıda bulabilirsiniz.

- Grup üyeleri kendi aralarında sınırsız konuşabilir.

- Aboneler bir fatura döneminde her biri maksimum 1 GB olmak üzere maksimum 2 transfer yapabilir.

- Aboneler grupta kaldıkları süre boyunca faydaları kullanabilir.

- Bir abone yalnızca bir grupta bulunabilir.