Kült Bilim Kurgu Romanı Metro 2033, Beyaz Perdeye Uyarlanıyor

Bilim kurgu romanları arasında her zaman özel bir yere sahip olan Metro 2033, beyaz perdeye uyarlanıyor. Daha önce video oyunu serisi olarak da karşımıza çıkan kült eser, dünya çapında milyonlarca kopya satmayı başarmıştı.

Rusya merkezli TNT-Premier Stüdyoları, TV-3 kanalı ve Central Partnership Film şirketi, Dmitry Glukhovski’nin efsanevi bilim kurgu romanı Metro 2033’e dayanan bir film çekmek için kolları sıvadı.

Filmin prodüksiyon çalışmaları gelecek yıl başlayacak. Rusya galasının 1 Ocak 2022’de gerçekleşmesi planlanan yapımın yönetmen ve oyuncu kadrosu ise henüz açıklanmadı.

Metro 2033 filminin yapımcılarından Valery Fedorovich, Glukhovski’nin kitabının dünyanın dört bir yanındaki bilim kurgu hayranları tarafından tanındığını söyledi.

Rus sinema tarihinin en iddialı film projesine imza atacaklarını belirten Fedorovich, filmi hem Rusya hem de yurtdışında geniş kitlelere tanıtmak için benzeri görülmemiş bir yatırım yapacaklarını ifade etti.

Metro 2033 kitabı, nükleer savaş sonrası enkaz haline gelen ve insan soyunun neredeyse tükendiği bir dünyayı tasvir ediyor. Üç kitaptan oluşan seri, video oyunu serisine uyarlanmasının ardından dünya çapında bir fenomen haline geldi. Serinin ilk romanı Metro 2033, beş milyondan fazla kopya satmayı başardı ve 40 dile çevrildi.

Metro 2033’ün ilk romanı olduğunu söyleyen Glukhovski, “Hayatımda çok özel bir rol oynadı. Eserimin dizi veya filme uyarlanması için daha önce sayısız teklif almama rağmen hepsini geri çevirdim. Şimdi nihayet Metro serisini emanet edebileceğim bir ekiple tanıştım. Dünya standartlarında bir film ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.