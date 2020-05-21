Kulüp Başkanından Lig PlayStation'da Bitirilsin Teklifi

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin bu seneki geleceği belirsizken İranlı futbol kulüp patronundan yeni bir teklif geldi. İran'daki bu sezon kalan futbol maçları PlayStation'da bitirilsin teklifi veren Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi, bu açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye Süper Ligi de dahil olmak üzere dünya çapındaki pek çok futbol ligi bildiğiniz üzere durdurulmuştu. Koronavirüsle birlikte geleceği belirsizleşen futbol sezonları için hala bir karar alınmadı. Buna karşılık İranlı futbol kulübü Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi ise kalan futbol maçlarının tamamlanması için PlayStation'ı öneriyor.

"Takım temsilcileri PlayStation'da maç yapsın"

İran'ın futbol yönetim ekibine "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve PlayStation'da oynayarak ligi bitirelim" şeklinde bir mesaj gönderen Sohrabi, Koronavirüsün geleceğinin belirsiz olduğunu ve liglerin başlamasının kulüpler ve milli takım açısından olumsuz olacağına işaret ediyor.

"Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek."

Daha önce Mustafa Denizli'nin de görev aldığı Traktör Sazi kulübü futbolseverlerin yakından tanıdığı bir kulüp haline geldi. Yöneticinin bu açıklamalarıyla birlikte sosyal medyada tartışma odağına düşen İran futbol ligi için ne karar alınacağını hep birlikte göreceğiz.

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