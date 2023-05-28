Kumar Oynayan Futbolcu FIFA 23'ten Çıkarıldı

Futbol dünyası son günlerde kumar oynadığı tespit edilen bir sporcunun yarattığı gündemle meşgul. Premiere Lig takımlarından Brentford'un santrafor oyuncusu Ivan Toney'in kendi oynadığı maçlar da dahil olmak üzere düzenli olarak bahis oynadığı tespit edildi.

Bu durum karşısında oyuncuya yaptırım uygulanırken EA Games, FIFA 23'ten oyuncunun kartını çıkarma kararı aldı. Bazı oyuncular ise bu durum karşısında EA Games'i ikiyüzlülükle suçladı.

Rastgele Paketler Serbest, Kumar Oynayan Oyuncu Yasaklı!

EA Games'in en fazla para kazandığı oyun serilerinden olan FIFA 23, satışlarından daha çok oyun içi satın alımlar ve oyuncu paketleri sayesinde ayakta kalıyor.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre EA Games'in kazancının %75'i, oyun içi satışlardan geliyor. Genellikle rastgele oyun içeriği veren paket veya kutular, çeşitli oyunlar içerisinde bulunabiliyor. Bu durum karşısında EA Games'e birçok kez kumar oynamaya teşvik ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Öte yandan iddialar karşısında EA Games, rastgele kutu ve paketlerin bir kumar türü olmadığı konusundaki görüşünü savunmaya devam ediyor. Henüz hukuki açıdan büyük bir yaptırımla karşı karşıya kalmayan firmanın Ivan Toney'i oyundan çıkarması büyük eleştiriler aldı.

FIFA içerik üreticisi Lukedutchh, konu hakkında ,"FIFA çocuklar için kumarı özendiriyor. Bu oldukça acınası. Bugün bile şans kutularının ve paketlerinin kumar olmadığını savunuyorlar. Tüm zamanların en büyük ikiyüzlülüğü." dedi.