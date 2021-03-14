Bu Kumaş Ekran ile Elektronik Tekstil Gerçeğe Çok Yakın

Araştırmacılar kumaş ekran ile elektronik tekstilin kapısını araladı. Şangay'daki bir üniversitede, elektronik işlevlere sahip katlanabilir ve yıkanabilir kumaş geliştirildi. Araştırmacılar, tekstilin yapısını inceledi ve pamukla birlikte dokunan, kesiştikleri yerde ışık saçan iletken iplikler geliştirdi.

Çinli bilim adamları, hem vitrinlerin hem de giysilerin geleceğini potansiyel olarak değiştirebilecek akıllı kumaş yarattıklarını söylüyorlar.

Nature dergisindeki çalışmada açıklanan kumaş, Şangay Fudan Üniversitesi'nde profesör olan Huisheng Peng liderliğindeki bir ekibin çalışması.

Araştırmacılar kumaş ekranla elektronik tekstilin kapısını araladı

Yeni oluşturulan tekstil ürünü, diğer birçok kumaş gibi: esnek, nefes alabilir, dayanıklı ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya olanak tanıyor. Ayrıca yıpranma endişesi olmadan yıkanabilir ve giyilebilir.

Tüm bu özelliklerinin yanında aynı zamanda elektroniktir ve bir ekran gibi işlev görebilir. Kumaştan yapılan bu ekran, dokunmaya duyarlı bir klavye ve güç kaynağıyla entegre edilebilir. Bu sayede kumaşı bilgisayara dönüştürmek mümkün.

6 metre uzunluğunda ve 25 santimetre genişliğinde olan tekstil parçası, geleneksel kumaşlar kadar dayanıklı olmasıyla merak uyandırıyor.

Araştırmacılar, kumaşın nasıl bir haritalamaya sahip olduğunu da gösterdiler. Bluetooth üzerinden bağlanan bir akıllı telefon aracılığıyla, kumaş ekrana sesli mesaj gönderip alınabiliyor. Ayrıca gerildiğinde veya baskı yapıldığında bile, ekran birimlerinin sabit kaldığı ifade edildi.

Çinli araştırmacıların verdikleri bilgilere göre kumaş, temas noktalarında buluşan iletken liflerden oluşan aydınlatılmış parçalardan oluşuyor. Bilim adamları, kumaşı 100 farklı yıkama-kurutma işleminden geçirdiler ve kumaş eskisi gibi ekran görevi görmeye devam etti.

Bilim adamları daha önce elektrik algılama ve sağlama gibi bir dizi akıllı işlevi yerine getirebilen tekstil parçaları üretmişti. Ancak yeni kumaş farklı bir atılımı temsil ediyor, çünkü bir kumaş ilk kez hem giyilmeye dayanıklı hem de tekstil ürününe kolayca entegre edilebiliyor.

Bir dizi tekstil şirketi giysilerine teknolojiyi entegre etmeye çalışırken, kumaşın daha estetik amaçlarla nasıl kullanılabileceğini hayal etmek zor değil.

Ayrıca daha önce Apple'ın kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent üzerinde çalıştığını gördük. ABD'li teknoloji devi Apple, kıyafetler ve cihazlara entegre edilecek akıllı kumaş düğmeleri üzerinde çalışıyor. Bir süre önce iPad akıllı klavyesi için kumaş düğmeler kullanan Apple, akıllı düğmelerin kullanımını ilerletmeyi düşünüyor.