Kümesinizdeki Tavuk Horoza Dönüşebilir!

Daha önce tavukların horoza dönüşebileceğini duymuş muydunuz? Kulağa oldukça imkansız gelen bu hadise aslında nadiren de olsa gerçekleşebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Belçika'da ortaya çıkan bir vakaya göre tavuklarla dolu bir kümesin sahibi olan Jonas Verdickt, bir sabah uyandığında kümesinden horoz sesi duydu. Kümesteki hayvanları kontrol ettiğinde ise bir tanesinin aynı bir horoz gibi davrandığını ve ibiğinin büyümes, duruş şeklinin değişmesi gibi fiziksel başkalaşımlar geçirdiğini gördü.

Konuyla ilgili Belçika Radyosu'na konuşan Verdick, "Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Dişi bir tavuk gerçekten erkek bir horoza dönüşebilir mi?" dedi. Verdickt'in açıklamalarına göre tavuklardan biri aniden bir horoz gibi ötmeye başladı ve fiziksel olarak değişimler geçirdi.

Bilim İnsanları Cinsiyet Değişiminin Normal Bir Durum Olduğunu Açıkladı!

Jonas Verdickt'in Belle ismini verdiği hayvanı kısa sürede ülke gündeminde yer edince Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü biyologlarından Prof. Dr. Thierry Backeljau konuya açıklık getirdi. Yaşanan durum hakkında "Nadir de olsa bu mümkündür. Tavuk civcivin horoza dönüşmesi olgusu bilimsel olarak tanımlanmıştır." açıklamalarını yapan bilim insanı, değişimdeki temelin kromozomlarla alakalı olduğunu belirtti.

Backeljau'nun yaptığı açıklamalara göre insanların aksine kuşlarda iki özdeş Z kromozomu bulunuyor ve dişilerde de iki kromozom görülüyor. Bu kromozom farkı nedeniyle dişi kuşlarda insanlardakinin tersine iki yumurtalık yerine tek bir gelişmiş yumurtalık oluşuyor. Yumurtalıklardan birinde kanser veya kist gibi hastalıklara rastlandığında ise gelişmemiş olan yumurtalık devreye giriyor ve dişi tavuk erkek hormonlarının salgılanması nedeniyle horoz gibi davranışlar sergileyebiliyor.

Yaşanan bu durum sebebiyle tavukların sperm üreterek teoride başka tavukları da dölleyebileceğini açıklayan Backeljau, cinsiyet değişiminin balıklarda sıklıkla görüldüğünü belirtti.