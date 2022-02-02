Kur Krizi Milyonerlerin Servetine Servet Kattı

2021 yılının özellikle son aylarında artan dolar kuru ve yüksek enflasyon vatandaşların cebine giren Türk Lirası’nda erimeye neden oldu. Yaşanan bu artış, temel ihtiyaç ücretlerinde yükselişe neden olurken, ortalama bir vatandaşın maaşı ise ay sonuna kadar giderek değer kaybetti. İşte bu durum vatandaşa ekonomik anlamda zor günlere sebep olurken, 2021 yılında servetini ikiye katlayanların sayısı ise 471 bine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı raporda 2021 yılında 191 bin 181 kişi milyoner olurken, banka hesaplarında 1 milyon TL’den fazla parası olan kişilerin sayısı ise 470 bin 975’e ulaştı.

Milyonerler Daha Da Zengin Olurken, Milyonlar Yoksullaştı

2020 yılı verilerine bakıldığında milyoner sayısı 279 bin 794 kişiydi. 2021 yılında Türkiye ekonomisindeki kur krizi sonrasında yaşanan enflasyon, en çok vatandaşa zarar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklediği faiz indirimleri sonrasında TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 36,8’e yükseldi. Bu rakam, Eylül 2002’den bu yana görülen en yüksek enflasyon rakamı.

Resmi olmayan verilere göre ise Türkiye’nin yıllık enflasyonu yüzde 80’in üzerinde. Bunun yanında Ocak ayında yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 50’ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Ancak zorlu geçen 2021’in son çeyreğinde 128 bin 612 kişi daha milyoner oldu. 2021’in Aralık ayında hesabında 1 milyon TL ya da üzeri parası bulunan yerlilerin toplam mevduatı 12 ayda yüzde 70 artışla 3.1 trilyon TL'ye ulaştı.

Buna göre toplam mevduatın yüzde 63'ü milyonerlerin elinde bulunurken, 2021'de yurtiçi yerleşik mudi (faiz elde etmek için parasını bankaya yatıran kişi) sayısı 131 milyon 527 bin 294 kişiye, toplam mevduat ise 4.9 trilyon TL'yi aştı.

125.5 Milyona Yüzde 1.8'i Düşüyor

Banka hesaplarında 10 bin TL'ye kadar parası olan yerli 125 milyon 509 bin 892 mudinin, 87 milyar 445 milyon TL'si bulunuyor.

Buna göre; 2021 yılında hesaplarında 10 bin liradan az parası olanlar, toplam mevduattan sadece yüzde 1.8 pay alabiliyor. Verilere göre bankalarda 10 bin liraya kadar parası olanlar için ortalama mevduat 696.7 lira olurken, milyonerler için ortalama mevduat 6 milyon 656 bin 344 liraya çıkıyor.