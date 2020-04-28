Covid-19 ile mücadele kapsamında pek çok ülke sosyal uzaklaşma, sosyal mesafe ve evden çıkma yasağı gibi önlemler alıyor. Bu kuralların alındığı ülkelerden birisi olan Amerika'da evde kalma kurallarını protesto eden kadın virüse yakalandı. İşte detaylar!

Protesto Grubunun Lideri Virüse Yakalandı!

SARS-CoV-2 virüsünün yayılımını yavaşlatmak ve virüsü kontrol altına alabilmek adına alınan önlemler sosyal hayatı kısıtlayıcı olsa da bunların tümünün insan sağlığı adına yapıldığını unutmamak gerekiyor.

Amerika'da geçtiğimiz günlerde ekonomik kapanma ve sokağa çıkma yasağı kararlarının kaldırılması için düzenlenen protestolar pek çok ülkenin basınına yansımıştı. Yeni haberlere göre bu grubun lideri olan Audrey Whitlock virüse yakalandı.

Yaklaşık olarak 70,000 üye sayısına sahip olan Barışçıl Eylem isimli bu topluluk, bu ayın başından bu yana pek çok protesto düzenlemişti. Grubun liderinin virüse yakalanması ile birlikte eylemlerin nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor.

Covid-19 salgınından korunmak adına alabileceğiniz en iyi tedbirler hijyen kurallarına dikkat etmek, sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kararlarına uymak olacaktır. Bunlara ek olarak karar mercileri tarafından alınan kurallara uymanın da çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var.