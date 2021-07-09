Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunu yanıtladı. Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatile ilişkin net bir gün vermekten kaçındı. Erdoğan ayrıca aşılama sürecine ilişkin bilgilendirmede de bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın değindiği konular arasında Kurban Bayramı tatili ve Covid-19 aşı çalışmaları ön plana çıktı.

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Erdoğan Kurban Bayramı ile ilgili olarak gelen soruya, "Tatil süreci 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" yanıtını verdi.

Türkiye'nin aşılama sürecini de değinen Cumhurbaşkanı, hem BioNTech hem de Sinovac aşı stoğunda sorun yaşanmadığını aktardı. Erdoğan, "BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın Cuma Namazı sonrasında verdiği demeçte öne çıkan ifadeler şu şekildeydi: