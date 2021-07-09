Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Erdoğan Açıkladı
Erdoğan'da Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt geldi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin aşılamadaki son durumuna da değindi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunu yanıtladı. Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatile ilişkin net bir gün vermekten kaçındı. Erdoğan ayrıca aşılama sürecine ilişkin bilgilendirmede de bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın değindiği konular arasında Kurban Bayramı tatili ve Covid-19 aşı çalışmaları ön plana çıktı.
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Erdoğan Kurban Bayramı ile ilgili olarak gelen soruya, "Tatil süreci 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" yanıtını verdi.
Türkiye'nin aşılama sürecini de değinen Cumhurbaşkanı, hem BioNTech hem de Sinovac aşı stoğunda sorun yaşanmadığını aktardı. Erdoğan, "BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı'nın Cuma Namazı sonrasında verdiği demeçte öne çıkan ifadeler şu şekildeydi:
- Şu anda onunla ilgili (Kurban Bayramı tatili) arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.
- Şu anda aşılamada 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Şimdi aşılamada da kademe sistemini ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız.
- Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını rağbetle kabullenirsek buralarda da Covid daha da azalacaktır, daha da düşecektir. Şu an itibarıyla Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü orta Anadolu, batı, buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakırımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz.
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