Kurban Bayramı'nda Kısıtlama Olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama uygulanacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uzun bir süredir merak edilen soruyu yanıtladı.

Kurban Bayramı'nda Kısıtlama Uygulanacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

Bayrama sayılı günler kala çok sayıda insanın kafasında "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?" gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlamanın öngörülmediğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayılarının daha da azalabileceğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan ayrıca şu sözleri de kullandı:

"Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum."

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda pek çok vatandaşın memleketine gittiğini, bazı vatandaşların ise bayramı tatil beldesinde geçirdiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Kurban alma ya da kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterildiği takdirde bu bayramı daha az vaka ile atalatabileceğimizi belirten Prof. Dr. İlhan, "Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı’nı sağlıklı şekilde geçirelim" sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Üçüncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Milliyet'teki habere göre Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yaptığı açıklamada, aşı hızının günde 1,5 milyon doz olması gerektiğini ifade etmişti.

Prof. Dr. Balık, yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yaz bitmeden hatta temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa eylül, ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" sözlerine yer vermişti.