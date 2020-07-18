Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Kurban Etinde Koronavirüs Olur mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, kurban etinde koronavirüs olur mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Kurban Etinde Koronavirüs Riski Var mı?

"Kurban etinde COVID-19 olur mu?" sorsunu yanıtlayan Prof. Dr. Özlü, "İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürüp hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerinde gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, açıklamasında, "Ete virüs bulaşmış olsa bile, usulünce pişirip yediğinizde virüs bulaşmaz. Elinizle dokunduğunuzda da bulaşma olmaz. Ancak, ete dokunduğunuz ellerinizi, sabunla yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze temas ettirirseniz bulaşabilir" ifadelerine yer verdi.

Kurban etinde COVID-19 riski ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Kurban kesim ve pay işini yapan veya o kalabalık ortamda bulunan/gezinen kişilerden birinin virüsü bulaştırıcı olabilmesi mümkündür. Kesim, etin pay edilmesi, taşınması, depolanması, pişirilmeye hazırlanması gibi işlemler sırasında el hijyenine çok dikkat edilmeli. Ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkamadan, eller ağız, burun ve göze temas ettirilmemeli." "Kesim ve pay edilme işlemleri, olabildiğince az sayıda kişilerce yapılmalı ve ilgisiz kişiler etrafta gezinmemeli. Ortamda bulunan herkes maskesini usulüne uygun olarak takmalı. El yıkanabilmesi için kalabalığa yetecek sayıda lavabo, sabun ve kağıt havlu olmalı."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 17 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 217.799 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.458'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 199.834 olarak açıklandı.