Küresel Akıllı Saat Pazarının Lideri Belli Oldu

Küresel akıllı saat pazarında lider model hangisi? Counterpoint Research'ten gelen "Global Akıllı Telefon Sevkiyatları Takibi" raporuna göre geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı saat pazarını domine eden markalar gün yüzüne çıktı. Bu modellerin satış rakamı merak uyandırıyor.

Counterpoint Research'ten alınan piyasa verilerine göre Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 12,9 milyon Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modelini satmayı başardı.

Küresel akıllı saat pazarında en çok satan model hangisi?

Küresel akıllı saat pazarı, devam eden küresel sağlık krizi nedeniyle geçen yıla göre sevkiyatlarda genel bir düşüş gördü. Ancak Apple, sevkiyatlarda yıllık yüzde 19 artış kaydederek büyümeye devam etti. Apple, pazarın yüzde 34'ünü kontrol ettiği 2019'un 4. çeyreğinde en büyük akıllı saat üreticisiydi. Geçen yılın son çeyreğinde ise Apple Watch modelleri pazar payının yüzde 40'ını oluşturdu.

Apple'ın pazar payı konsolidasyonu, orta sınıf Apple Watch seçeneği olan yeni ‌Apple Watch SE‌'nin başarısıyla ilgili olabilir. Apple, SE modelini amiral gemisi Series 6 ile birlikte 279 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya sürdü. Ancak ana akıllı saatlere göre bazı eksikleri vardı: Her zaman açık ekran eksikliği, EKG işlevselliği ve daha hızlı olmayan S6 işlemci...

Counterpoint kıdemli analisti Sujeong Lim açıklamasında Apple Watch SE'nin başarısından bahsediyor. Orta sınıf pazarda rakiplerini zorlamayı başaran SE modeli, başta Samsung olmak üzere diğer üreticileri orta sınıfa yönelik başka seçenekler yaratmaya zorlayabilir.

Ayrıca Counterpoint Research'in raporuna göre 11,1 milyon akıllı saat sevkiyatı ile Çinli marka Huawei ikinci sırada yer aldı. Hemen arkasında 9,1 milyon birim satmayı başaran Samsung yer aldı.

Counterpoint Research'in "Global Akıllı Telefon Sevkiyatları Takibi"ne göre Apple yüzde 19'luk bir büyüme yaşarken, Huawei ise yüzde 26 büyüme kaydetti.

Samsung ise Galaxy 3 Watch'un piyasaya sürülmesiyle yılın ikinci yarısında toparlanarak payını yüzde 1 artırdı. Geçtiğimiz dönemde Huawei'den ayrılan Honor markası, 2019'dan itibaren iki katına çıkan sevkiyatlarla da iyi iş çıkarmış durumda. Xiaomi gibi diğer Çinli markalar da çift haneli büyümelere ulaşmış durumda.

Peki ya siz global akıllı telefon sevkiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch pazarı domine edebilecek bir akıllı saat mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.