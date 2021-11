G20'de Duyuruldu: %15'lik Küresel Asgari Vergi Geliyor

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, OECD/G20 Kapsamlı Temel Erozyonu ve Kâr Değişimi Çerçevesi (BEPS) tarafından varılan tarihi vergi anlaşmasını tanıyarak bugünkü G20 Liderler Bildirgesini açıkladı: Denizaşırı ülkelere kaçan şirketlere küresel asgari vergi uygulanacak.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya liderlerinin ticari karlara yüzde 15'lik yeni bir küresel asgari vergi uygulayacak uluslararası vergi kurallarının elden geçirilmesini resmen kabul ettiklerini duyurdu.

Bu yıl Roma'da düzenlenen G20 zirvesindeki anlaşma, karlarını denizaşırı ülkelere kaydıran büyük şirketlerin gördüğü ve anlaşmanın destekçilerinin ülkelerin toplayabildiği vergi gelirlerinin miktarını sınırladığını iddia ettiği faydaları kısıtlamayı amaçlıyor.

Yüzde 15'lik vergi tabanı, geliri 750 milyon euronun üzerinde olan şirketler için geçerli olacak ve bu da onu etkin bir şekilde dünyanın en büyük şirketleriyle sınırlandıracak.

Bu şirketlerden biri, karını düşük vergili bir ülkeye kaydırırsa, merkezinin bulunduğu ülkede bir “ek” vergi ödemek zorunda kalacak ve bu da onu, asgari yüzde 15'e varmak için farkı ödemeye zorlayacak.

Küresel asgari vergi nedir ve kimleri kapsıyor?

Anlaşma aynı zamanda uluslararası vergi kurallarını dijital çağın gerçeklerini yansıtacak şekilde güncellemeyi de amaçlıyor. The New York Times, kuralların, faaliyetlerinin olduğu yerde bir şirkete vergi vermek yerine, ülkelerin hizmetlerinin satıldığı bir şirkete vergi vermesine izin vereceğini belirtiyor.

Bu değişikliklerin ABD teknoloji firmalarının Avrupa operasyonları üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemel gözüyle bakılıyor. Bu tür şirketlerin çoğu, yüzde 12,5'lik daha düşük vergi oranından yararlanmak için İrlanda'da bulunuyor, ancak Avrupa kıtasının tamamında hizmetini satıyor.

Kapsayıcı Çerçeve anlaşması, küresel olarak kurumlar vergisi oranlarında on yıllardır süren düşüşü engellemeyi amaçlıyor. OECD, 2023'te küresel olarak yürürlüğe girmesi beklenen kuralların, yıllık 150 milyar dolarlık ek vergi geliri sağlayacağını tahmin ediyor.

The New York Times, özellikle ABD'de, Biden yönetiminin değişikliklerin önümüzdeki on yıl içinde 350 milyar dolarlık ek vergi geliri getireceğini umuyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamada, "kurumlar vergisinde dibe doğru zarar veren yarışı sona erdireceğini" söylediği tarihi anlaşmayı övmeyi ihmal etmedi. OECD, küresel GSYİH'nın yüzde 94'ünü oluşturan 136 ülke ve yargı bölgesinin yeni kuralları kabul ettiğini belirtiyor.