Küresel Aşı Zirvesi'nde 8.8 Milyar Dolar Bağış Toplandı!

Küresel Aşı Zirvesi (Global Vaccine Summit), İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev sahipliğinde toplandı.

Aşı İttifakı Gavi için fon toplamak amacıyla düzenlenen ve 50’nin üzerinde ülkeyle kuruşu bir araya getiren Küresel Aşı Zirvesi’nde 2025 yılına kadar dünyanın en yoksul ülkelerindeki 300 milyon çocuğun aşılanması için en az 7.4 milyar dolar bağış toplanması hedefleniyordu, 8.8 milyar dolar bağış toplandığı bilgisi Gavi tarafından paylaşıldı. İngiltere Başbakanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasında katılımcıları en fakir ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını kurtarmak ve dünyayı gelecekteki olası salgınlardan korumak için bağışta bulunmaya davet etti. İngiltere’nin önümüzdeki 5 yıl aşı çalışmalarına 2 milyar dolar katkı sağlayarak dünyanın önde gelen Gavi bağışçısı olmaya devam edeceğini vurgulayan Johnson, hayat kurtarıcı ittifakı güçlendirmek ve yeni bir küresel sağlık iş birliği çağını başlatmak için katılım çağrısında bulundu.

We are thrilled to announce that our goal has been achieved and surpassed! Thank you to all our incredible donors for reaching a total figure of US$ 8.8 billion! #GVS2020 pic.twitter.com/WBuiP54hXe