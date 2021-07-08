Küresel Çip Kıtlığı Samsung'a Yaradı: 11 Milyar Dolar Kar

Küresel çip kıtlığı Samsung gelirlerini durduramadı. Güney Koreli teknoloji üreticisi, yarı iletken tedarik sıkıntısının ortasında %53 oranında kar artışı bekliyor. Bu, şirket için yaklaşık 11 milyar dolara tekabül ediyor.

Samsung'un, küresel yarı iletken kıtlığı döneminde bellek yongalarına yönelik taleple birlikte üç aylık karında %53 artış beklediği bildirildi. Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Samsung, Haziran ile biten çeyrek için yaklaşık 11 milyar dolar kar öngörüyor.

Koreli devin bu yükseliş eğilimi, ilk birkaç ayda zayıflayan TV, telefon ve diğer elektronik cihaz satışlarını Koronavirüs pandemisinde dengelenmesiyle başladı. Samsung'un net kar beklentisi, 2018'den bu yana en büyük çeyreği olacak şekilde şekillenen bellek yongası satışlarına da bağlanabilir.

Gittikçe daha fazla insan evden çalıştığı için elektroniğe olan talep arttı ve Samsung bu sayede yüksek gelirler elde etti. Tüm bu gelir artışı, yalnızca akıllı telefonu değil aynı zamanda diğer birçok endüstriyi ve işletmeyi zora sokan çip sıkıntısına rağmen yaşanmasıyla da merak uyandırıyor.

Tabii ki Samsung'un beklentisinin resmi bir karşılığı olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Şirkete ilişkin kesin rakamlar bu ayın ilerleyen günlerinde yayınlanan mali raporda teyit edilecek, ancak Samsung, analistlerin beklentilerini aşacak gibi görünüyor.

Küresel çip kıtlığında Samsung'un yüzü gülüyor

Samsung, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biridir. Güney Koreli teknoloji devi; Apple, Qualcomm ve diğer pek çok firma için çip üreten lider isimler arasında yer alıyor. Samsung'un, kesintinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir tedarik sorununu azaltmak için diğer kıtalardaki ortaklarıyla yakın şekilde çalıştığı da bilinenler arasında.

Ayrıca pazar araştırma şirketi TrendForce'a göre, dünyanın en büyük 10 çip üreticisi şirketi, 2021'in ilk çeyreğinde gelirlerinin rekor seviyeye yükseldiğini gördü. TrendForce bloguna göre, çip üreticilerinin üç aylık toplam geliri, ilk çeyrekte 22.75 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselmesiyle dikkat çekiyor.

Son çeyrekte dünyanın çip gelirlerinin yaklaşık %57'si Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp isimli Tayvanlı yonga üreticisi tarafından elde edildi. Güney Koreli çip devi Samsung, yarı iletken gelirinin son çeyrekte %2 düşüşle 4,1 milyar dolara gerilediğini gördü. Çin merkezli SMIC ise gelirini %15 artırarak 1.1 milyar dolara ulaştı.