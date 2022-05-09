Küresel Çip Problemi Nedeniyle Otomobiller Eksik Özelliklerle Satışa Sunuluyor

Küresel çip sıkıntısı, otomobil üreticilerinin reklamı yapılan özelliklerinin tümü olmadan araç sevkiyatı yapmasına neden oluyor. Örneğin, Automotive News tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre BMW, Apple CarPlay ve Android Auto için destek olmadan yeni otomobillerinin bazılarını göndermeye başladı.

Etkilenen müşterilere gönderdiği bir e-postada Alman otomobil devi, bu yılın Ocak ve Nisan ayları arasında üretilen bazı araçların Apple CarPlay ve Android Auto sunabilmek için güncellenmiş yazılım gerektiren çipler içerdiğini doğruladı. Otomobil üreticisi, gerekli güncellemenin "en geç Haziran sonuna kadar" sunulacağını söyledi.

Sorunun, BMW'nin kıtlığı mümkün olan en verimli şekilde ele almak amacıyla çip tedarikçisini değiştirmesinin bir sonucu olduğu bildiriliyor. Başka bir deyişle tedarikçinin değiştirilmesi sonrası çiplerin gelmesini beklerken sevkiyatlar durdurulmak istenmedi. Bunun yerine yeni tedarikçinin çipleri geldikçe eklendi ve ardından arabalar gönderildi. Tek zorluk, belirli özellikleri etkinleştirmek için güncellenmiş yazılımı piyasaya sürme noktasında yaşandı.

Çip Krizinden Etkilenen Yalnızca BMW Değil

BMW'nin CarPlay ve Android Auto olmadan araç gönderme kararından kaç müşterinin ve araç modelinin etkilendiği net değil ancak Automotive News'in kendi araştırması, durumun otomobil üreticisinin Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol pazarlarını içerdiğini gösteriyor. Sorun müşteriler için istenmeyen bir rahatsızlık olsa da BMW'nin sorunu gelecek ayın sonuna kadar çözme sözünü yerine getirmesi durumunda çok fazla sorun yaşanmaması gerekiyor.

BMW'nin ilan edilen özelliklerin tümü olmadan araç gönderme kararı, diğer otomobil şirketlerinin son aylarda yaptığı hamlelere benzer. Örneğin Ford, bazı Explorer SUV'lerini belirli özelliklere sahip olmadan gönderme kararından dolayı küresel çip sıkıntısından en çok başı yanan firmalardandı ancak çipler ellerine geçtiğinde sattığı araçlara ekleme yapacağının sözünü vermişti.

Pandemiyle ilgili tedarik zinciri sorunları ve diğer faktörlerden kaynaklanan çip sıkıntısının yakın zamanda sona ermesi beklenmezken, Intel'in başkanı geçen ay sorunların birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.