Küresel Çöküşte Bile Ayakta Kalacak Ülkeler Açıklandı

Küresel çöküşte ayakta kalacak ülkeler hangileri? Bir çift İngiliz araştırmacı, iklim değişikliği küresel tahribata yol açmaya devam ederken, hangi ülkelerin güçlü bir savunmaya sahip olduğunu araştırdı.

Bildiğimiz uygarlık önümüzdeki 100 yıl içinde sona erecek mi, yoksa hala yaşayan yerler kalacak mı? Bu sorular kulağa distopik kurgu gibi gelebilir. Ancak aşırı hava koşulları, iklim değişikliği, devam eden salgın ve bocalayan küresel tedarik zincirleriyle ilgili son manşetleri soruyorsanız, yalnız değilsiniz.

İki İngiliz akademisyen, İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesindeki Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü Müdürü Aled Jones ve yardımcı yazarı Nick King, bazı cevapları olduğunu düşünüyor.

Temmuz ayında Sustainability dergisinde yayınlanan analizleri, diğer ülkeler dağıldığında devam etmek için en iyi yerleri belirlemeyi amaçlıyor. Bu şanslı yerlere “sürekli yaşanan karmaşıklığın düğümleri” diyorlar.

Modelinin altında yatan varsayım, birçok ülke aynı anda çöküş yaşadığında, kendi kendine en çok yetebilecek ülkeleri kapsıyor.

Ardından üç ek önlem daha ekledi: halka yiyecek yetiştirmek için yeterli toprağa sahip olup olmadığı, ışıkları açık tutacak enerji kapasitesine sahip olup olmadığı ve komşuları çökerken ülkenin diğer insanların sınırlarını aşmasını engelleyecek kadar izole olup olmadığı.

Küresel çöküşte ayakta kalacak ülkeler

Küresel bir çöküşten bile sağ çıkacak ilk ülke Yeni Zelanda. İkinci ve diğer sıradakiler ise Tazmanya, İrlanda, İzlanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada.

Bulgular, iklim değişikliği ve medeniyetin çöküşü gibi konuları inceleyen diğer akademisyenler tarafından şüpheyle karşılandı. Bazıları, adaların avantajlarına çok fazla vurgu yaptığını ve askeri güç gibi değişkenleri gerektiği gibi hesaba katmadığını söyleyerek listeye katılmadı.

Bazıları, tüm faktörlerin yanlış yönlendirildiğini söyledi: İklim değişikliğinin medeniyeti bu dereceye kadar bozmasına izin verilirse, hiçbir ülkenin kutlama yapmak için şansı olmayacak.

Profesör Jones, iklim değişikliğinin medeniyetin sonunu getireceğinden emin olmadığını, ancak “küresel bir şok” yaratma yolunda olduğunu söyledi. "Dayanabilirsek şanslıyız" diye de ekledi.

Yeni Zelanda, Profesör Jones'un analizinde en üst sırada yer alıyor çünkü iklim değişikliğinin yarattığı hava değişikliklerine hazır görünüyor. Bol miktarda yenilenebilir enerji kapasitesine sahip, kendi besinini üretebiliyor ve bir ada, yani izolasyon faktöründe iyi puan alıyor.