Google'ın Küresel Fidye Yazılımı Analizinin Sonucu Paylaşıldı

Google tarafından gerçekleştirilen küresel fidye yazılımı analizi ile ilgili yapılan tespitler internet kullanıcıları ile paylaşıldı. Şirketin raporuna göre bu tür yazılımlar ile ilgili en çok örnek gönderen ülke İsrail oldu.

Teknoloji devi, 140 ülkeden 80 milyon fidye yazılımı örneğinin inceleme altına alınmasını gerektiren bir analiz yürütmek için siber güvenlik hizmeti VirusTotal'in arkasındaki ekibi görevlendirdi.

Google'ın Fidye Yazılımı Analizi ile Neler Ortaya Çıktı?

İncelenen örneklere göre Güney Kore, Hindistan, Filipinler, İran, Singapur, İsrail ve İngiltere, bu tür yazılımlardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

İsrail, örnek gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. İsrail'in gönderdiği örnek sayısında başlangıçtaki örnek sayısına göre %600'lük bir artış meydana geldi. Rapor, İsrail'in başlangıçta gönderdiği örnek sayısının miktarı ile ilgili herhangi bir bilgi içermiyor.

2020 yılının başından itibaren fidye yazılımı kampanyalarında büyük bir artış yaşandı. Bunun etkileri özellikle 2020 yılının ilk iki çeyreğinde çok derinden hissedildi. VirusTotal, bunu GandCrab faaliyetlerine bağladı. GandCrab, 2020'nin ilk çeyreğinde inanılmaz bir şekilde zirvede yer alıyordu. Bu etkinlik daha sonra yavaş yavaş azaldı fakat şu anda hala çevrim içi ortamda gezmeye devam ediyor.

Temmuz 2021'de 2021 yılında başlarında ortaya çıkan fidye yazılımı Babuk öne çıktı. Babuk fidye yazılımı saldırısı genellikle üç aşamadan ibaret oluyor. Bunlar erişim, ağa yayılma ve hedeflerin aleyhine gerçekleştirilecek eylemler olarak sıralanabilir.

GandCrab, 2020'nin başından beri en aktif fidye yazılımıydı. Öyle ki örneklerin %78,5'ini sadece GandCrab oluşturdu. Onu ise sırası ile %7,6 ve %3,1 ile Babuk ve Cerber takip etti.

Bilgisayar korsanları büyük bir çoğunlukla Windows kullanıcılarını hedef aldı. Fidye yazılımı genellikle Windows'ta çalıştırılabilecek dosyalarla kullanıcılara indirtildi.

Fidye Yazılımı Saldırılarından Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Dönem dönem büyük siber saldırılar düzenlense de şunun bilinmesi gerekiyor ki fidye yazılımı saldırılarının kesildiği, bu saldırılara ara verildiği tek bir an bile bulunmuyor.

Bir internet kullanıcısı ya da işletme sahibi olarak cihazınızın, hassas bilgilerinizin korunmasını sağlamak için mutlaka ve mutlaka temel siber güvenlik tedbirlerini elinizden bırakmamanız, bilgilerinizi internette paylaşmamanız, çalışanlarınızı bu konularla ilgili bilgilendirmeniz gerekiyor.