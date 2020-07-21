Küresel İklim Değişikliğine Nasıl Ayak Uydurabiliriz? Cevap Patagonya’dan Geldi

Küresel iklim değişikliği hepimizin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle de buna bir türlü çözüm bulunamaması durumu çok daha karmaşık hale getiriyor. Fakat tüm bunlara rağmen Patagonyalıların bir cevabı var. Hadi gelin konunun detaylarına birlikte göz atalım.

Yaklaşık olarak 6.500 ila 2.500 yıl önce Patagonya'da yaşayan avcı-toplayıcı insanlar bizimle aynı sorunlara sahipti. Küresel iklim değişikliği sadece şimdilerin problemi değil. Patagonya halkı hızlı bir şekilde değişen iklime ayak uydurabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu.

Patagonya halkı iklim değişikliğine nasıl ayak uydurdu?

Şili'deki Magallanes Üniversitesi'nden arkeolog Jimena Torres liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, biri Orta Holosen'den (6.500 ila 5.000 yıl önce) ve üçü Orta-Orta Holosen'den (3.500 ila 3.500 yıl) daha yakından bakmaya karar verdi. Yaptıkları araştırmalar sonucunda; oldukça değerli bulgularla karşılaştılar.

Öncelikle Patagonya halkının denizden beslediğini bilmek gerekiyor. Onlar için deniz hayvanları çok önemli bir yere sahipti. Balık kemiklerinden onların yılda kaç kere buralara uğrayacağını kestirebiliyorlardı. Böylece iklim değişikliği ile değişen deniz canlılarının göç yollarını keşfettiler. Toplanan 255 arkeolojik örnekte insanların çeşitli balık kemikleri biriktirdiği görüldü. Bu balık kemikleri oldukça önemli işaretler sunuyordu.

Yapılan araştırmalarda; "Fiyortların ve iç denizlerin yanı sıra Şili kıta kenarının açık deniz alanlarında, deniz yüzey sıcaklığında bir düşüş olduğu görüldü. "Tüm bunlar aslında iklim değişikliğinin çok daha kompleks bir şekilde eskiden de görüldüğünü ortaya koyuyor. Onların yöntemi genel olarak; deniz canlılarını takip etmekti. Peki sizin bu konuda öneriniz var mı? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.