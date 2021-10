Küresel Isınma Dünya'nın Giderek Kararmasına Neden Oluyor!

Araştırmacılara göre küresel ısınma, Dünya'nın gittikçe daha karanlık bir hal almasına sebebiyet veriyor. Okyanuslar ısındıkça daha az parlak bulut üretiliyor ve bu da daha az güneş ışığının geri yansıdığı anlamına geliyor. Bütün bunların sonucunda ise gezegen daha da fazla ısınıyor.

Bilim insanları, Ay'ı aydınlatan dünya ışığını gözlemleyerek Dünya'nın yansıtma gücünü ölçtü. Çalışma kapsamında 1998 yılından 2017 yılına kadar yaklaşık 20 yıllık veri toplandı. Araştırmanın sonucu, Dünya'nın şu anda 1998 yılına kıyasla metrekare başına yaklaşık yarım watt daha az ışık yansıttığını gösterdi. Bu, Dünya'nın yansıtmasında yüzde 0,5'lik bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

Küresel Isınma Dünya'nın Kararmasının Nedeni Olarak Görülüyor

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden teorik fizik uzmanı Philip Goode, "17 yıl boyunca neredeyse her an aynı çizgide olan albedodan sonra son 3 yıllık verileri analiz ettiğimizde gözlemlediğimiz albedodaki düşüş bizim için çok şaşırtıcıydı" dedi.

Dünya'nın parlaklığı hem ona ulaşan güneş ışığının miktarına hem de gezegenin yansıtıcılığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu çalışma, iki faktörün birbirinden çok farklı noktada olduğunu gösterdi. Bu nedenle özellikle son bir iki yıldır Dünya kararıyor.

Araştırma ekibi tarafından incelenen oranlar, doğu Pasifik Okyanusu üzerindeki parlak ve yansıtıcı bulutlardaki azalmanın verilerde gösterilen Dünya'nın parlaklığındaki azalmaya önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Bütün bunların iklim değişikliği ile bağlantılı olduğuna yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. Parlak bulutların azaldığı bölgelerde "Pacific Decadal Oscillation" olarak adlandırılan bir iklim koşulunun tersine dönmesinden ötürü okyanusun yüzey sıcaklığında önemli ölçüde bir artış meydana geliyor.

Bulut, su, buz, orman, çöl ve diğerlerinin güneş ışığını yansıtma biçimi farklıdır. Bu nedenle araştırmacıların daha büyük bir veri tabanına ihtiyacı var. Ayrıca insan kaynaklı kirlilik de verileri okumanın önünde bir engelleyici faktör olarak görev üstlenebilir.

Araştırmacılar, daha ilerideki yıllarda alınacak daha kapsamlı veriler için dünyaya çağrıda bulunuyor. Isınan bir gezegenin yansıtma gücünü arttırması ve bunun da küresel ısınmanın yavaşlatması umuluyordu fakat görünen o ki şu anda bilim insanlarının beklemekte olduğunun tam tersi gerçekleştiriyor.