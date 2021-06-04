Küresel Isınma Kaynaklı Ölüm Oranı Araştırıldı

Yeni bir araştırmada küresel ısınma kaynaklı ölüm oranına odaklanıldı. Nature Climate Change isimli bir dergide yayımlanan araştırmaya göre iklim değişikliği her yıl dünya çapındaki ölümlerin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Küresel Isınma Kaynaklı Ölüm Oranı Endişe Veriyor

Yeni yapılan bir araştırmada 70 bilim insanı, 1991 yılında 2018'e kadar 732 şehirde ısı kaynaklı ölümleri mercek altına aldı. Araştırmacılar, dünya genelindeki ölümlerin %37'sinin doğrudan iklim değişikliği ile bir bağlantısı olduğunu tespit etti. Araştırmada seçilen şehirlerden senede ortalama 9.700 ölümün insanların yol açtığı ısınmadan kaynaklı olabileceği sonucuna varıldı.

İnceleme altına alınan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 200 şehir yıllık ortalama 1.100 ölümün %35'ine iklim değişikliği neden olurken Hawaii ise %82 ile iklim değişikliğine bağlı ölümlerin en çok görüldüğü yer oldu.

İsviçre'deki Bern Üniversitesinde epidemiyolog olan Ana Vicedo-Cabrera, AP'ye yapmış olduğu açıklamada bu ölüm oranının aslında önüne geçilebileceğini çünkü bu ölümlerin ısınmadan, daha doğrusu insan kaynaklı ısınmadan kaynaklı ölümler olduğunu öne sürdü.

Wisconsin Üniversitesinden Dr. Jonathan Patz, insanların iklim değişikliğinin sağlığı etkilediğine dair kanıt istemeye devam ettiklerini belirtti. Dr. Patz, son teknoloji epidemiyolojik yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmanın insanların sıkça sorduğu soruyu doğrudan yanıtladığını söyledi. Dr. Patz ayrıca araştırmada yer alan kişilerin analiz için topladığı veri miktarının oldukça inanılmaz olduğuna da değindi.

Washington Üniversitesinden Prof. Kristie L. Ebi, New York Times'a verdiği demeçte iklim değişikliğinin ısıya bağlı ölümler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamaya çalışmanın düşünceli, anlayışlı ve akıllıca bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Küresel Isınmanın Sonuçları Neler?