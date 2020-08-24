Küresel Isınma Korkunç Sonuçlar Doğuruyor: Trilyonlarca Kilogram Buzul Eridi!

Küresel ısınma sebebiyle kutuplardaki, dağlardaki ve buzullardaki buz katmanlarının çok hızlı bir şekilde erimeye devam ettiği ortaya çıktı. Leeds Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Londra Üniversitesi'nden bilim insanları, konuyla ilgili detaylı araştırmalar yaptı. İşte merak edilenler.

Bugüne kadar defalarca buzul araştırması yapıldı. Bazıları bu araştırmaların dolaylı yoldan etkilerini inceledi. Ancak ilk defa ne kadarlık bir buzul yok olduğu ortaya çıktı. Eriyen buzullar ve buz katmanları sebebiyle yükselen deniz seviyesinin nasıl sonuçlar doğuracağı da hesaplandı. Elde edilen verilerin işlenmesi ile birlikte, korkunç gerçekler bir kez daha yüzümüze vurdu.

Küresel ısınma korkunç sonuçları tetikliyor

1994 yılından bu yana Dünya'nın yüzeyinden toplamda 28 trilyon ton buz kaybolduğu ifade edildi. Böylesine devasa bir erimenin olmasını kimse beklemiyordu. Bilim insanları bile erimenin gerçekleştiğini bilmesine rağmen yine de oranın ciddi rakamlara çıkacağını tahmin etmedi.

Arktik ve Antarktik sularındaki yaşamsal sağlıkta bu tür değişimlerin yaşanması canlı hayatını ciddi ölçüde etkiliyor. Ayrıca buzullarda meydana gelen küçük erimeler bile dünya genelinde deniz seviyesinin tahmin edilenden çok daha fazla artmasına yol açıyor. Bu değişim bazen 1 metreyi bile aşabiliyor.

Buzulların erimesinin yarattığı olumsuz etki sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda buzullar radyasyonu da tutabiliyor. Erime sonucunda uzaydan dünyaya yansıyan radyasyon yeryüzüne ulaşacak. Ekolojik dengede büyük sorunlar yaratan buzulların erime problemi sizce nasıl bitirilebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.