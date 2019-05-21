Küresel Isınma Yüz Milyonlarca İnsanı Göç Ettirecek

Küresel ısınma sıcaklığı hava sıcaklığılarının bir miktarı artmasıyla gelmiyor. Aynı zamanda artan hava sıcaklığıları ile birlikte deniz seviyesinin yükselmesini ifade ediyor. Antartika ve Grönland gibi yerlerdeki buzul ermenlerinizi, dünyadaki su yüksekliğinizi 2 metreye yakın artırabileceğinizi söylüyor.

Her yıl küresel çapta iklim değişikliği paneli ayarlanır ve global ısınma ile ilgili bilgiler. Son 10 yıllık bu şehirde Dünya aleyhine genişletğı görülüyor. 98 2013 yükseleceği tahmin edilirkenken, şu anda 2 metreye yakın yükseleceği ifade ediliyor. Bu da milyonlarca, hatta yüz milyonlarca insanın göç ettiği halde gelir.

Küresel ısınma bir çeşit durmak bilmiyor

Hükümetlerarası iklim değişikliği panelinin raporları, incelendiğinde, ağırlıklı olarak suların yükselmesi konusuna değinmesinde görülüyor. Sıcaklıkların 2100 yılında kadar 2 derece artması bile Grönland adasındaki buz örtülerinin ciddiyeti erimesi geliyor. Muhtemelen Antartika'da buz örtüleri de daha hızlı eriyecektir.

Uzmanlar tarafından yapılan raporda, Libya'daki büyüklüğünde bir kara parçanın buzullarda yok olabileceğini ifade ediyor. Buzullarda meydana gelen her bir yıkım, Dünyanın diğer kara parçalarını aynı oranda etkileyebiliyor. Toprak kayıplarının önemli bir bölümü. Ayrıca Bangladeş gibi ülkelerde de yaşam boyu imkansız hale gelecek.

Burada en çok korkulan senaryo ise, Profesör Bamber'in ifade ettiği duruma göre metropollerin tehlike altında olduğu yönünde. New York ve Şangay gibi bölgelerde, sular altında bulunur. Böyle bir durum yüz milyonlarca insanın göç etme noktasında gelecektir. Peki ya siz de küresel yıkımın olabileceğine inanıyor musunuz?

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