Küresel Tehdit: İnsanlar 2050'de Sıcaklıktan Ölebilir!

Küresel tehdit hakkında oldukça endişe verici bir açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, insanların 2050 yılında sıcaklıktan hayatını kaybedebileceğini söyledi. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ölümcül Bir Küresel Tehdit Bekleniyor

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğine karşı etkili adımlar atılmazsa Türkiye'nin 2050 yılına doğru yaşayabileceği krizleri açıkladı.

İstanbul'da sıcaklığın 45 dereceye ulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul’da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak" şeklinde konuştu.

Islak termometrenin 35 dereceye ulaşması halinde insanların ölebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, "Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa ‘ıslak termometre 35 derece’ deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit" sözlerini kullandı.

Çukurova ve Ege hakkında da endişe verici bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kurnaz, "30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova’da. Yani Çukurova’da tarım yapamayacağız. Ege’nin batısında korkunç kuraklık olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kurnaz, "Sivas’ta, Malatya’da kuraklık olacak. Kayısı yok! Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul’da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: