Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Yapılmaya Başlanacak?

Özel eğitim kurslarının yüz yüze ne zaman eğitim yapacağı merak ediliyor. Kurslar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Kuslarda yüz yüze eğitim başlama tarihi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kursların Yüz Yüze Eğitime Başlayacağı Tarih

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere yazı gönderildi.

Koronavirüs salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatılan yazıda aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bilgisine yer verildi.

Kursların 15 Şubat 2021 tarihi itibari ile yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor.

Sizce kurslar açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüste Son Durum

4 Ocak 2021 tarihinde 181.323 test yapıldığı paylaşıldı. 13.695 yeni vaka olduğu ve 1.508 hasta olduğu duyuruldu. 4 Ocak itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.255.607 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21.685'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.522 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 2.146.430 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.