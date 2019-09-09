Türk televizyonunun fenomen dizisi haline gelen Kurtlar Vadisi’nin yeni sezonda Netflix’te yayınlanacağı dedikodusu hayranlarını heyecanlandırdı. Söz konusu dedikodu hala konuşulmaya devam ederken, Pana Film de konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurtlar Vadisi, Netflix ile Geri mi Dönüyor? İşte yanıtı.

2003 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi, Türkiye dışında birçok ülkede de hayranlara sahip. 2003 yılından 2016 yılına kadar kesintisiz olarak yayınlanan fenomen dizi, son 3 sezondur ise herhangi bir kanalla anlaşma sağlayamadı. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve televizyon kanallarıyla görüşmeye devam eden dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi’nin yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacağı yönündeki dedikodular hızla yayılırken, dizinin yapım şirketi Pana Film de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Pana Film’in Kurtlar Vadisi’nin Netflix’te yayınlanacağı yönündeki iddialara yönelik açıklaması şu şekilde;