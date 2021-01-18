Kuş Gribi Geri Döndü: Milyonlarca Tavuk İtlaf Edildi!

Kuş gribi (avian influenza) salgını yeniden ortaya çıktı. Japonya’da salgın nedeni ile milyonlarca milyonlarca kümes hayvanı itlaf edildi ve rekor seviyeye ulaştı. İtlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının daha da artması bekleniyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Kuş Gribi Japonya’da Ortaya Çıktı

2020 yılının kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletinde yer alan bir tavuk çiftliğinde avian influenza ortaya çıktı ve kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayıldı. Toplamda 15 eyalette tespit edilen vakalar nedeni ile itlaf edilen kümes hayvalarının sayısı rekor seviyeye yükseldi. 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyona ulaştı ve itlaf çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Bu çalışmaların devam etmesi nedeni ile toplam bilançonun 6 milyona ulaşması tahmin ediliyor.

Önceki rekor, 2005-2006 sezonuna aitti ve o dönem toplamda 5.78 milyon tavuk itlaf edilmişti. Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre önceki dönemde virüs daha az bulaşıcı özelliğine sahipti. Japonya’da yer alan medya kuruluşları tarafından yayımlanan bilgilere göre sağlık otoriteleri tarafından tesislerde gerçekleştirilen incelemelerde bazı üreticilerin uymaları gereken kurallara uymadıkları tespit edildi.

Yapılan açıklamalarda bazı tesislerin gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı belirtilirken bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine olanak sağlayan güvenlik açıkları tespit edildiği ifade edildi. Bilim insanları, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, avian influenza virüsünün bu yolla kümes hayvanlarına bulaşmış olabileceğinin altını çizdi.

Japonya’da avian influenza 2018 yılından bu zamana kadar ilk kez kasım ayının başında Kagawa eyaletinde ortaya çıktı. Virüs, ortaya çıkmasından kısa süre sonra 14 farklı eyalete yayıdı. Avian influenza bulaşan tesisler ve çevresinde yer alan çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları uygulanmıştı. Vakalar yüksek sayılara yükseldiğinde ise itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri de destek vermişti.

Kuş Gribi Belirtileri Neler?

Kuluçka süresi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilen avian influenza belirtileri arasında öksürük, ateş, solunum güçlüğü görülebiliyor. Bazı hastaların hayatını kaybetmesine neden olabilen virüsün belirtilerinin tamamı şu şekilde: