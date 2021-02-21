Kuş Gribinin H5N8 Türü İlk Kez İnsanlara Bulaştı!

Rusya'da Kuş gribi (avian influenza) paniği yaşanıyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, virüsün A H5N8 türünün insanlara bulaştığını duyurdu. Tüm dünyayı endişelendiren olaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Kuş Gribi İnsandan İnsana Bulaşır m?

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rusya'nın güney bölgesinde yer alan bir kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide avian influenzanın A H5N8 türüne rastlandığını duyurdu. Böylece A H5N8'in ilk kez insanlara bulaştığı ortaya çıktı. Popova, virüse yakalanan yedi kişinin kendilerini iyi hissettiğini, klinik süreçlerinin ise çok hafif geçtiğini açıkladı.

Popova, yaptığı açıklamada, “Virüs henüz insandan insana bulaşacak bir özellik kazanmadan bu değişikliklerin tespit edilmesi, hepimize, tüm dünyayı olası değişikliklere hazırlıklı olmak ve bunlara zamanında, gerektiği şekilde karşılık vermek adına hazırlanma vakti sunuyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kümes hayvanı çiftliğindeki hayvanlarda virüs ilk olarak 2020 yılının aralık ayında tespit edildi. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için bazı tedbirler almıştı. Rus yetkililer, durumu Dünya Sağlık Örgütüne bildirdi. DSÖ tarafından paylaşılan bilgilere göre daha önce A H5N1, A H7N9, A H9N2 türleri hayvandan insana bulaşmıştı. A H5N8 türü ise ilk kez hayvandan insana bulaştı.

Rusya'daki hayvan çiftliğindeki olayın ardından dünya genelinde çok sayıda insanın kafasında avian influenzanın insandan insana bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin bazı soru işaretleri oluştu. Avian influenza bu zamana kadar insandan insana geçmedi.

Avian İnfluenza Nedeniyle Milyonlarca Hayvan İtlaf Edildi

2020 yılının kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletinde yer alan bir tavuk çiftliğinde avian influenza ortaya çıkmıştı ve kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayılmıştı. Toplamda 15 eyalette tespit edilen vakalar nedeni ile itlaf edilen kümes hayvalarının sayısı rekor seviyeye yükselmişti. 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyona ulaşıştı ve itlaf çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti. Bu çalışmaların devam etmesi nedeni ile toplam bilançonun 6 milyona ulaşması tahmin ediliyor.

Kuş Gribi Belirtileri Neler?

Kuluçka süresi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilen avian influenza belirtileri arasında öksürük, ateş, solunum güçlüğü görülebiliyor. Bazı hastaların hayatını kaybetmesine neden olabilen virüsün belirtilerinin tamamı şu şekilde: