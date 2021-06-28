Günün Komplo Teorisi: Kuşlar Gerçek Değildir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir grup, kuşlar gerçek değildir sloganı ile dikkatleri üzerinde topladı. ABD hükumetini protesto eden aktivistler, ülkedeki tüm kuşların öldürülüp yerine hükumetin insanları takip etmek için kontrol ettiği kuşların aktivite edildiğini ileri sürdü.

Kuşların insanların attığı adımları takip etmek için gerçek olmayan kuşlarla değiştirildiğini öne süren aktivistler ayrıca sosya medya ve Reddit'i de kullandı. Seslerini gerçek dünyada duyurmak isteyen grubun ilk durağı ise Springfield oldu.

Kuşlar Gerçek Değildir Komplo Teorisi Nasıl Yayıldı?

Komplo teorisyenlerin başlattığı protesto, 2017 yılına dayanıyor. OzarksFirst'e göre hareket ilk olarak 2017 yılında düzenlenen bir kadınlar yürüyüşünde ortaya çıktı. Hareketin yayılışı özellikle Reddit ve Twitter gibi platformlar sayesinde mümkün oldu. "BirdsArentReal" subredditinde şu anda 387 bin üye bulunuyor ve bu üye sayısı her geçen gün artıyor. Subreddit altında paylaşımda bulunan Reddit kullanıcıları genellikle ironi içerikli paylaşımlarda bulunuyor.

Komplo teorisyenleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kuşların öldürüldüğünü, gerçek kuşların yerine de hükumetin kontrol ettiği kuşların konulduğunu ileri sürüyor. İlk olarak çeşitli platformlarda başlatılan ironik protesto şimdi de Missouri eyaletindeki Springfield'e yayıldı. Aktivistler yürüyüş yaparak kuşların gerçek olmadığı, onların hükumet tarafından insanları kontrol etmek için kullanılan sahte kuşlarla değiştirildiği mesajını verdi.

Hareketin öncüsü Peter Peter McIndoe, KOLR'a yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kuşların hükumet tarafından öldürüldüğünü ve onların sahte kuşlarla değiştirildiğini belirtti. McIndoe, ona bunu düşündürenin ne olduğunu açıklarken kanıtların insanların etrafında olduğunu söyledi.

McIndoe, "Kuşlar elektrik iletim hatlarında oturuyor, elektrik hatları sayesinde şarj olduklarını düşünüyoruz. Arabalardaki kuş pisliğinin ise sıvı takip cihazı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kuşlar Gerçek Değil Hareketinin Sitesi de Var

Birdsarentreal isimli bir web sitesi de bulunuyor. Web sitesine girildiğinde bir sanal mağaza ile karşılaşılıyor. Bu mağazada 30-50$ aralığında değişen çeşitli ürünler yer alıyor. Bu ürünler genellikle tişört, şapka, çorap gibi giyilebilir ürünlerden oluşuyor. Ürünler arasında çıkartmalar da yer alıyor.

Harekete katılan kişilere bakılacak olduğunda katılımcıların buna gerçekten inanan insanlardan değil, harekete eğlenmek için katılım sağlayan kişilerden oluştuğu görülüyor.